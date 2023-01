Come recuperare i file eliminati dal cestino con AnyRecover

In questo articolo vi spiegheremo come recuperare i file eliminati dal cestino grazie all’aiuto di un potente e semplicissimo software. Si chiama AnyRecover e vi spiegheremo come utilizzarlo!

Alle volte può capitare di eliminare per sbaglio dei file dal cestino. Purtroppo una volta svuotato il cestino, Windows non permette più di recuperare i file. Tuttavia è ancora possibile in molti casi fare qualcosa per recuperarli. Perché? Semplicemente quando svuotate il cestino i file non vengono fisicamente eliminati dal disco. In realtà i dati non vengono mai eliminati, ma semplicemente sovrascritti quando possibile. Vi spieghiamo meglio che cosa succede.

Cosa succede quando elimino un file?

Per capire che cosa succede quando un file viene eliminato dal cestino occorre capire come viene gestita la memoria all’interno del disco fisso. Le celle di memoria del disco possono memorizzare i valori zero e uno che vengono utilizzati entrambi per poter rappresentare i byte dei nostri file. Non esiste un valore “nullo” o “cancellato”. La celle di memoria hanno sempre scritto al loro interno un valore zero o uno. Allora perché vediamo memoria libera o memoria occupata?

La gestione della memoria nel nostro PC avviene attraverso un sistema di tabelle che mappano l’intera memoria di massa. Al momento della creazione del file X gli viene assegnata una certa area della memoria. Questa viene scritta e poi viene segnalato all’interno di una tabella che quella specifica area è stata occupata dal file X. Cosa succede se eliminiamo definitivamente il file X? Semplicemente nella tabella, in corrispondenza dell’area di memoria in precedenza assegnata al file X viene segnalato “via libera” che significa che in futuro un altro file può essere salvato in quella locazione, andando a sovrascrivere quello che c’era scritto in precedenza. Fino a quel momento però i dati del vecchio file X rimangono lì! Solo che non sono più raggiungibili dal nostro sistema operativo nativamente. Ed è qui che entrano in gioco programmi come AnyRecover.

Come recuperare i file eliminati dal cestino tramite AnyRecover

AnyRecover è un programma abbastanza semplice da utilizzare, ma molto efficacie. Il programma permette di scansionare cartelle o interi supporti di memoria per trovare eventuali file da recuperare. Vediamo come funziona nel dettaglio. Prima di tutto dovreste scaricare il programma dal sito ufficiale di AnyRecover. Si tratta di un programma molto leggero, quindi non vi preoccupate. La procedura di installazione è completamente automatica e impiega non più di qualche minuto. Al termine della procedura potrete avviare il programma.

La home page vi mostrerà alcune locazioni suggerite per la scansione, ma ovviamente potrete selezionare manualmente la cartella che preferite. Non ho molto apprezzato il meccanismo con cui si selezionano le cartelle, vi consiglio per tanto di copiare ed incollare nella barra di ricerca il percorso della cartella da cui avete eliminato i file da recuperare. Fatto ciò potrete cominciare a scansionare la cartella. Prima di tutto verrà effettuata una normale scansione, più rapida che permetterà di vedere in pochi istanti i file che si possono recuperare facilmente. Potrete visionarli in anteprima e ripristinarli fin da subito se vorrete. Nel frattempo AnyRecover prosegue con una scansione profonda. Questo processo è molto più lento, ma consente di recuperare molti più file. A seconda dalla dimensione e dalla quantità di file trovati la scansione può durare diversi minuti o anche delle ore.

Terminata la scansione – ma anche durante – potrete visionare i file recuperati in anteprima e decidere quali file ripristinare. Anche questa procedure è semplicissima e automatica. VI basterà selezionare i file che vi interessano e premere su Ripristina, scegliendo la locazione dove volete ritrovare i file recuperati. Ora lasciate lavorare il programma. Il tempo impiegato varia a seconda della quantità e del tipo di file tra pochi secondi e diversi minuti.

Alcuni consigli

Vi consigliamo di utilizzare il software in lingua inglese se potete. Anche se presente, la traduzione in lingua italiana non è granché e volte è poco intuitiva. A volte l’interfaccia grafica presenta qualche bug, ma non preoccupatevi. AnyRecover permette anche di scansionare e recuperare file da dispositivi esterni come un HDD USB o recuperare file cancellati da una scheda SD o accedere ai file di un vecchio PC danneggiato (solo versione Pro). Quindi potrete anche recuperare foto e video salvati in dispositivi esterni dalla vostra fotocamera. Oppure recuperare i dati da un vecchio PC che non funziona più in modo da non perdere documenti importati o i vostri ricordi degli anni passati.

Con AnyRecover non dovrete più temere di aver perso i vostri dati per sempre! Si tratta della vostra ancora di salvezza, un’ultima opportunità per recuperare i file eliminati dal cestino per errore. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!