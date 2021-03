In questo articolo vedremo come recuperare dati da schede e chiavette corrotte con Wondershare Recoverit. Le memoria come schede SD e chiavette possono essere danneggiate dall’usura o semplicemente da un difetto, una cosa che può mettere a rischio ricordi e dati importanti

Con la rivoluzione digitale gran parte dei nostri dati sono stipati in supporti di memoria come chiavette USB e schede SD. Nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante, questi supporti di memoria non sono infallibili e potrebbero danneggiarsi o corrompersi, rendendo inaccessibili i dati contenuti all’interno. Molto spesso i danni sono invisibili all’occhio umano, tuttavia quando inseriteil dispositivo nel PC appare l’errore “chiavetta non riconosciuta” o “dispositivo USB corrotto“. Questo può succedere quando per qualche motivo ad esempio errori in fase di lettura/scrittura o difetti di produzione, vengono danneggiate le tabelle indice che indicano come sono disposti i blocchi di dati nel supporto fisico. In sostanza per accedere ad un file si va prima a cercare la tabella che poi indica la posizione dei dati. Se questa è corrotta, i dati non saranno più raggiungibili, ma saranno comunque lì. Un altro scenario è quello in cui vengono eliminati dei file o ancor peggior quando l’intero dispositivo viene formattato. Anche in questo caso non si vanno ad eliminare i dati, ma semplicemente si svuotano le tabelle indice dei blocchi che possono essere riassegnate successivamente. Ecco perché possiamo provare a recuperarlo con il software giusto!

Come recuperare dati da schede e chiavette corrotte con Wondershare Recoverit

Ci sono tanti software per il recupero dati da chiavetta USB o schede SD, ma noi vi consigliamo Wondershare Recoverit perché offre una serie di funzionalità semplice ed intuitive per ripristinare i file cancellati da SD o chiavette oppure quelli corrotti. Il team di Wondershare lavora da tanti anni su questo settore e ha soddisfatto milioni di clienti in tutto il mondo. Possiamo certamente affermare che si tratta di uno dei migliori software per recuperare i tuoi file persi, cancellati, formattati o persino corrotti.

Il software è disponibile per Windows e Mac ed è compatibile con i principali file system come NTFS, FAT, HFS+, APFS. Non c’è limite alle possibilità di recupero con oltre 1000 tipi di file diversi che si possono recuperare da qualsiasi dispositivo USB o SD come chiavette, schedine, ma anche HDD ed SSD esterni. Con le funzionalità di recupero file di Wondershare Recoverit potrete quindi stare tranquilli in ogni frangente, anche grazie all’elevato tasso di recupero dei file che questo software garantisce.

Wondershare ha anche dedicato particolare attenzione al recupero dei file video, a volte più difficoltoso perché si tratta di file di grande dimensioni. Grazie alla funzionalità di recupero di file video avanzata, Wondershare Recoverit scansionerà a riordinerà in automatico i frame dei video corrotti in modo da rendere semplice e trasparente la procedura. Un’altra utilissima funzionalità è quella di poter creare una unità di avvio in modo da poter accedere ai dati salvati in un PC non più funzionante. Infine, prima di pagare, potrete visionare un’anteprima dei file recuperabili in modo da capire senza spendere un centesimo se questo software potrà aiutarvi oppure no.

Come funziona Wondershare Recoverit?

Il funzionamento è molto semplice ed intuitivo. Prima di tutto però è bene evitare di utilizzare la chiavetta USB o scheda SD corrotte o formattate per errore. Infatti la scrittura di nuovi file potrebbe compromettere la procedura di recupero. Una volta lanciata l’app di Wondershare Recoverit sarà facilissimo recuperare dati da schede e chiavette corrotte. Nell’interfaccia utente dovrete selezionare la locazione dei file che volete recuperare. Il software a questo punto comincerà la scansione dei dispositivo. Potrebbe volerci qualche minuto se la memoria è di grandi dimensioni. L’andamento della scansione dalla versione 9.0 può essere monitorato anche in tempo reale.

Dopo o durante la scansione si possono applicare dei filtri in base a posizione, dimensione, tipo di file e molto altro, in modo da velocizzare la ricerca dei file che ci interessano. Cliccando sulle miniature dei file si può aprire l’anteprima del file da recuperare, con annesse alcune informazioni come il nome del file, la dimensione del file, il percorso del file e la data di modifica. Si possono vedere in anteprima foto, video, audio, presentazioni, file di testo, PDF e fogli di calcolo in modo da controllarne l’integrità. Una volta selezionati i file da recuperare, basterà cliccare sull’apposito tasto per avviare la procedura. Grazie all’interfaccia grafica utente molto semplice ed intuitiva anche i meno esperti riusciranno a recuperare i loro dati.

Non disperate!

Capita alle volte di eliminare per errore dei file o che semplicemente questi risultino corrotti per via di qualche intoppo in fase di creazione o copia dei file. Ma non andate in panico: anche i dati più sensibile potranno essere recuperati grazie a Wondershare Recoverit! Questo software è semplice, utile e molto rapido nel svolgere la sua funzione di recupero. Dalla sezione software è tutto! Continuate a seguirci!