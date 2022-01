Proteggersi dagli spyware: utilizzare ClevGuard in 3+2 semplici passaggi!

Monitorare l’attività di un PC o applicare un parental control sullo smartphone dei vostri figli vi sembra complesso? In realtà è molto più semplice di quello che sembra. Ecco perché bisogna proteggersi con software come ClevGuard!

Al giorno d’oggi passiamo praticamente tutta la nostra giornata davanti a PC o smartphone: al lavoro siamo piantati davanti ad uno schermo per diverse ore, in pausa abbiamo il nostro fido smartphone che ci connette come amici e parenti e poi magari torniamo a casa e ci mettiamo a fare una partita con il nostro videogioco preferito.

Ma non solo per noi, anche per i nostri bambini è così ormai! Smartphone e tablet hanno sostituito i videogiochi e la TV ormai nei pomeriggio dei bambini che fin da neonati prendono confidenza con il mondo digitale.

In mezzo a questa selva digitale c’è il rischio di perdersi, diciamo la verità. E quando ci si perde di diventa vulnerabili. Bisogna rendersi conto che i nostri smartphone e PC contengono tantissime informazioni private su di noi! Ormai li utilizziamo per qualsiasi cosa, dalle foto ricordo alla gestione dei nostri soldi. Un bottino che potrebbe attirare l’attenzione di molte persone. Ecco perché è importante proteggersi con software come ClevGuard.

Preambolo: ma è legale?

Fortunatamente monitorare l’attività di smartphone e PC altrui è illegale. Le leggi sulla privacy infatti sono molto severe. Ovviamente nei relazioni tra cittadini, è assolutamente vietato dalla legge monitorare le attività degli altri tramite PC e altri dispositivi. Ma in alcuni casi particolari come in ambito lavorativo come funziona?

Al lavoro

Al datore di lavoro è ovviamente concesso di monitorare i suoi dipendenti, ma seguendo alcune linee guida imposte dalla legge:

principio necessità , cioè il controllo deve risultare necessario ovvero indispensabile rispetto ad uno scopo determinato precedentemente ed avente il carattere dell’eccezionalità

, cioè il controllo deve risultare necessario ovvero indispensabile rispetto ad uno scopo determinato precedentemente ed avente il carattere dell’eccezionalità principio della finalità che prevede che il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti

che prevede che il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti principio di trasparenza che prevede che il datore di lavoro debba informare preventivamente i dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti informativi, nonché sulle sanzioni previste in caso di violazione di tali limiti, e sui controlli implementati.

che prevede che il datore di lavoro debba informare preventivamente i dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti informativi, nonché sulle sanzioni previste in caso di violazione di tali limiti, e sui controlli implementati. principio di proporzionalità prevede che il datore di lavoro deve adottare forme di controllo necessarie in relazione alla finalità perseguita e non sproporzionate

prevede che il datore di lavoro deve adottare forme di controllo necessarie in relazione alla finalità perseguita e non sproporzionate principio di sicurezza prevede che i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato

Come se non bastasse, il Garante per la privacy sostiene che “è illecito monitorare in modo sistematico la navigazione su internet dei lavoratori”. Cosa significa? L’installazione di un software che traccia sistematicamente l’attività online dei dipendenti è illegale. Ma allora per il datore di lavoro è proprio impossibile monitorare l’attività dei suoi dipendenti al PC o sul telefono aziendale? No, in realtà è autorizzato a farlo, ma i dipendenti devono esserne informati e dare il loro consenso.

Con i figli

E per i minori? Si potrebbe pensare che in virtù del il diritto di correzione e di controllo dei genitori sui figli, essi siano autorizzati a spiare i figli tramite software di parental control. In verità esiste il l’art. 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che recita:

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Quindi anche i minori sono tutelati dalle intromissioni nella loro vita dei genitori. La situazione è un po’ meno stringente rispetto a quanto avviene con i maggiorenni, ma comunque l’idea deve sempre essere quelle del dialogo come prima risorsa, evitando dei brogli che potrebbero anche danneggiare i figli.

ClevGuard: protezione da spyware in pochi passaggi!

Uno spyware è un software che raccoglie dati sulle nostre attività. Si può memorizzare davvero di tutto, dai siti web visitati alle app utilizzate, fino alle parole digitate sulla tastiera. L’avreste mai detto? Eppure è così. Ma fortunatamente ClevGuard ci dà la possibilità di difenderci in modo semplice ed efficacie al 100%. Ecco come fare:

Scaricare l’applicazione: ClevGuard è disponibile sul Play Store, basterà scaricarla come una qualsiasi altra app. Scannerizzare il dispositivo: apriamo l’applicazione e la prima cosa che salterà all’occhio è un grosso pulsante azzuro. Premialo. ClevGuard ora cercherà tutti gli spyware presenti nel dispositivo. Rimuovere gli spyware: al termine della scanzione, ClevGuard ci mostrerà gli spyware rilevati, permettenodoci di rimuoverli. Come? Cliccando su “Fix”!

Non vi aspettavate fosse così semplice vero? Perché non provate anche sul vostro smartphopne per curiosità. Pensate di essere davvero completamente al sicuro? Fato uno scan e forse vi renderete conto del rischio che state correndo.

Anche la fotocamera è al sicuro

Ma ClevGuard non solo trova gli spyware. É molto di più. Una cosa molto comune che possono fare diverse app spia è quella di registrare suoni e immagini col vostro smartphone senza che ve ne possiate accorgere. Ecco perchè possiamo vedere anche gli accessi alla fotocamera e microfoni da parte delle app, anche in background.

E la mail ce la dimentichiamo?

Non vi basta? Nella nostra vita professionale le email sono la base. Tuttavia capita, molto più spesso di quanto crediate, che i cyber-criminali riescano ad accedere in modo illecito ai database degli email provider per rubarne il contenuto. Milioni e milioni di caselli di posta elettronica finoscono così nel dark web per essere poi acquistate da altri loschi figuri, tipicamente per spammare o per altre attività illegali. Con ClevGuard potrete controllare se il vostro account è stato compromesso.

Insomma, se volete tutelare la vostra privacy, non potete non provare ClevGuard! Semplicissimo da usare, ma molto efficacie. Ricordate sempre che la privacy è un diritto ed è protetto da numerosi leggi! Ma come potete accorgervi degli spioni senza uno strumento adatto? Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!