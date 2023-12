Vi state chiedendo come recuperare dati da iPhone, iTune e iCloud? Un ottimo modo è certamente Apeaksoft iPhone Data Recovery, vediamolo più nel dettaglio

Nonostante gli iPhone siamo dispositivi molto affidabili, a volte potrebbe capitare di perdere dei preziosi dati al loro interno. Il caso più comune è quello dell’eliminazione accidentale. Foto e documenti possono essere eliminati per sbaglio. Questo può succedere anche nei dati salvati su iTune o iCloud. In altri casi il dispositivo potrebbe danneggiarsi a causa di cadute o condizioni climatiche avverse e perdere parte dei dati. In altri casi i nostri smartphone o PC potrebbero essere attaccati da malware che cancellano i dati. Anche dei semplici malfunzionamenti software in seguito ad aggiornamenti possono comportare perdite di dati. Allora che fare? Possiamo provare Apeaksoft iPhone Data Recovery!

Apeaksoft iPhone Data Recovery: recuperare dati da iPhone, iTune e iCloud in modo semplice

Questa applicazione per iPhone consente di recuperare i dati persi o cancellati da numerosi dispositivi Apple come iPhone, iPad e iPod e con il recente sistema operativo iOS 17. Il software supporta una vasta gamma di contenuti tra cui inclusi contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, foto, video, musica, documenti e anche le chat dei principali social network. Potremo quindi recuperare qualsiasi tipo di file perso. Il software è efficacie in numerosi scenari tra cui errori di sistema, formattazione o danni accidentali con un tasso di successo tra i più elevati della categoria e intorno all’80%.

Apeaksoft iPhone Data Recovery esegue una scansione del dispositivo per cercare i file eliminati. Utilizza una tecnologia avanzata per recuperare i dati anche se sovrascritti, quando possibile. Esistono due modalità di scansione: una rapida che è molto rapida ma meno potente nel recupero, e una profonda, più lenta ma molto più efficacie. Terminata la scansione sarà possibile visionare in anteprima i dati recuperati prima di avviare il recupero vero e proprio. I dati possono essere filtrati per tipologia grazie all’intuitiva interfaccia grafica. Acquistando una licenza sarà quindi possibile procedere al recupero dei dati, ovviamente se sarete soddisfatti del risultato.

Caso d’uso: recupero messaggi

I nostri smartphone ormai sono il principale mezzo di comunicazione e contengono centinaia di messaggi importantissimi. Che siano d’amore, d’amicizia o di lavoro, alcuni messaggi non si possono proprio perdere! Vediamo quindi come recuperare i messaggi cancellati da iPhone con Apeaksoft iPhone Data Recovery. Ecco i passi da seguire:

Dopo aver installato il software sul PC o Mac, dovremo avviarlo. Colleghiamo il nostro iPhone tramite il cavo Lightning o USB-C. Ora basterà seguire le istruzioni sullo schermo fino a che non arriveremo alla schermata di avvio della scansione Una volta avviata la scansione dovremo attendere qualche minuto. Poi potremo visualizzare i dati da recuperare in anteprima. Per selezionare i messaggi dovremmo spuntare la casella corrispondente nel menù a sinistra. Quindi, apriamo il menu nella parte superiore e selezioniamo “Mostra solo cancellati”. Ora vedremo solo i messaggi eliminati e recuperabili. Selezioniamo quindi le conversazioni e i messaggi che ci interessano e premere sul pulsante “Recuperare”. Ora impostiamo la cartella dove salvare i file recuperati e abbiamo terminato!

Questa procedura si può tranquillamente applicare ad altri tipi di file, basterà personalizzare la fase di filtraggio. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!