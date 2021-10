Con il tool 4K Video Downloader sarà possibile scaricare video in alta qualità dai più famosi siti di video sharing e dai social. Utilizzarlo è veramente semplice e permetterà di godersi i contenuti senza connessione o di conservarli senza paura di perderli!

Quante volte abbiamo incontrato il problema di voler vedere un video magari mentre siamo in viaggio in macchina o in treno, ma avere difficoltà con la connessione. Specialmente se il contenuto è in alta risoluzione, in certe situazioni è difficile avere la banda necessaria per riprodurre un contenuto in alta risoluzione. Altre volte invece veniamo così tanto colpito da un contenuto che ci piacerebbe conservarlo, senza rischiare di perderlo nella bolgia di contenuti che ogni giorno viene postata nel web. Certo in molte applicazioni si possono salvare i contenuti preferiti, ma nulla assicura che questi non vengano rimossi. La soluzione a queste problematiche sta in un video downloader, ma non uno qualsiasi. Infatti oggi vi spiegheremo come scaricare video in alta risoluzione con 4K Video Downloader.

4K Video Downloader: come scaricare video in alta risoluzione

Molti video downloader tradizionali si fermano a risoluzioni più basse e non tutti riescono a garantire i 4K che ormai stanno diventando sempre più standard su TV e monitor. 4K Video Downloader invece è stato pensato proprio per scaricare contenuti ad altissima risoluzione. Questo tool è e gratuito semplicissimo da usare. Nel seguito vi spiegheremo nel dettaglio come fare per scaricare un video con 4K Video Downloader.

Come usarlo

Partiamo ad esempio da uno dei portali di video sharing più famosi del mondo, ovvero YouTube. YouTube da un bel po’ di tempo permette di caricare contenuti in 4K – e più di recente addirittura in 8K – e quindi alcuni di voi si chiederanno se sia possibile scaricare questi contenuti godendosi appieno la risoluzione massima. Ecco che 4K Video Downloader ci viene in aiuto. Per prima cosa bisogna lanciare il tool che è disponibile per macOS, Linux, Windows e anche dispositivi Android. Come secondo step bisogna copiare l’URL della pagina dove si trova il video, lo trovate di solito nella barra in alto del vostro browser, vicino ai pulsanti con gli strumenti di navigazione.

Nell’applicazione adesso dovrete premere il pulsante “Paste Link”, dopo aver copiato l’URL desiderato. A questo punto vedrete una anteprima del contenuto da scaricare, in particolare controllate che il titolo, la copertina e l’URL siano proprio quelli del video che desiderate. Potrete ora selezionare il formato in cui salvare il video, il percorso dove salvare e ovviamente la risoluzione desiderata tra quelle disponibili in una lista. Terminata la personalizzazione delle opzioni, non vi resta che premere il pulsante download per scaricare il video. Ora non dovrete fare altro che aspettare il termine del download.

Sicuramente si tratta di una procedura adatta a tutti e rapidissima. Con questo 4K Video Downloader non solo potrete salvare i vostri video preferiti in alta risoluzione per conservarli, ma anche assicurarvi una visione senza interruzioni o buffering se vi trovate una zona dove la connessione non è proprio rapidissima. Riprodurre un video in 4K su YouTube richiede infatti una velocità di almeno 35 Mbps che non è disponibile in tutto il nostro paese allo stato attuale. Specialmente se ci si deve spostare per andare in vacanza in zone poco urbanizzate.

Dalla sezione software è tutto, speriamo che questa mini-guida vi sia stata utile e vi aspettiamo nel nostro sito per tanti altri contenuti!