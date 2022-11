Recensione eM Client: molto più di un client email

In questa recensione parliamo di eM Client, un ottimo client email alternativi a quelli pre-installati in molti sistemi operativi che (diciamolo) sono un po’ rozzi a volte e non hanno funzionalità molto avanzate

Le email sono fondamentali per la nostra vita professionale. Infatti sono il mezzo di comunicazione ufficiale per eccellenza che ha soppiantato lettere e fax. Molte persone ricevono decine di email ogni giorno e per poterle gestire e rispondere in modo efficiente è necessario avere un buon client che ci permetta di gestire le email. Personalmente trovo che i servizi come Thunderbird o il client di Microsoft non siano così be curati. Ecco perchè un programma come eM Client può essere davvero utile. Anche perchè non mostra semplicemente le email, ma è un vero e proprio tool pensato per aumentare la produttività a 360 gradi. Ecco i dettagli!

Interfaccia grafica | Recensione eM Client

Partiamo con l’interfaccia grafica che è davvero importante nei software dedicati alla produttività. Infatti una buona UI permette di trovare quello che ci serve e di svolgere le azioni più importanti rapidamente. eM Client ha curato abbastanza questo aspetto. Globalmente l’uso di colori poco saturi e le icone minimali ricordano un po’ lo stile Apple, lontanamente. Esteticamente non è male e comunque si può personalizzare.

Sul lato abbiamo un menù ad albero che possiamo utilizzare per muoverci tra cartelle, sottocartelle, modificarle e crearne di nuove e anche applicare dei filtri – anche se questa funzione non è così flessibile a avanzata. Sotto al menù ad albero abbiamo dei tab che serviranno per passare al calendario e alla rubrica. Sopra invece abbiamo un menù con le azioni che si possono eseguire, mentre la finestra principale è divisa in due colonne: la prima ci mostra le mail nella cartella corrente e la seconda ci mostra in anteprima la mail selezionata. Se facciamo un doppio click oppure clicchiamo su “Rispondi” o su “Nuovo” si aprirà invece una finestra pop up molto comoda per visualizzare il contenuto in modo indipendente dal resto.



Capture7

Usabilità e funzionalità | Recensione eM Client

Ovviamente trattandosi di un client email, eM Client svolgerà principalmente il compito di raccogliere e organizzare per voi le email, notificando l’arrivo di nuovi messaggi e permettendo di suddividere in cartelle la vostra posta. Abbiamo tutte la classiche funzionalità di un client email come la possibilità di assegnare etichette ai messaggi che riceviamo in modo da ritrovarli facilmente oppure potremo anche inviare messaggi posticipati, molto comodo. Inoltre possiamo creare delle note da “attaccare” ai nostri messaggi.

Ma oltre a questo, eM Client fa molto di più. Ci sono molte funzionalità aggiuntive a quelle del classico client email che permettono di aumentare la produttività. Ad esempio abbiamo la rubrica che ci permette di memorizzare e accedere rapidamente ai nostri contatti. Abbiamo anche il calendario per poter segnare eventi e promemoria. Il bello è che tutte queste cose sono collegate all’interno dell’app e quindi potremo facilmente convertire una mail in un evento del calendario o creare un nuovo contatto. Questo client permette anche di cercare direttamente tra gli allegati, una funzione comoda se cercate magari un documento e non ricordate in che mail era allegato. Inoltre eM Client si interfaccia con i principali software di meeting online per mappare direttamente nel calendario le nostre riunioni. Un’altra funzione molto utile alla produttività è la possibilità di includere file dai nostri servizi di cloud. Si tratta di una cosa molto comoda per condividere grandi file.

Quando scriviamo una mail abbiamo tutto quello che serve a portata di mano per formattare il testo, controllo grammaticale, richiesta di notifica di lettura e molto altro. Possiamo anche criptare la nostra mail per proteggerla o inserire una firma digitale. Si possono inserire immagini, tabelle, elenchi e simboli di ogni tipo (anche le emoji).

Capture6

Capture5

Capture9

Conclusioni

In questa recensione di eM Client abbiamo visto un client email che può fare qualcosa in più di quelli tradizionali. Buona l’interfaccia e ampia compatibilità con app di terze parti. Le funzionalità aggiuntive danno quel tocco in più che può fare la differenze quando si parla di produttività. Il software è disponibile in versione gratuita con diverse limitazioni oppure in versione Pro – sia per individui che aziende. Partiamo da circa 50 dollari per un singolo dispositivo, per 10 pagheremo circa 190 dollari e così via. Un prezzo onesto tutto sommato dato che si paga solo all’acquisto e poi in abbonamento avremo solamente il servizio di assistenza VIP, facoltativo. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!