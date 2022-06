Microsoft Edge 103 ora disponibile per il download

Una nuova versione stabile di Edge, ovvero Microsoft Edge 103, è ora disponibile su tutte le piattaforme per il download

Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha recentemente rilasciato un nuovo importante aggiornamento per Microsoft Edge, con la versione 103 ora disponibile su tutte le piattaforme supportate. La versione stabile di Microsoft Edge 103.0.1264.37 include quattro grandi modifiche. la prima di queste è la possibilità di controllare il cambio di profilo automatico, poiché il browser ora può capire da solo quando un collegamento richiede un profilo personale o di lavoro specifico. C’è una nuova politica specifica per questo scopo, rendendo quindi Microsoft Edge il miglior browser per quasi tutti. Quindi, l’aggiornamento aggiunge un commutatore di certificati client, oltre a miglioramenti in termini di sicurezza.

Dichiarazioni sul nuovo Microsoft Edge 103

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative alla nuova versione di Microsoft Edge.

Esplora il Web con una protezione più affidabile grazie alla libreria Microsoft Defender SmartScreen riscritta per Microsoft Edge su Windows. Il criterio NewSmartScreenLibraryEnabled consentirà ai clienti aziendali di continuare a utilizzare la versione legacy della libreria fino a quando non sarà deprecata in Microsoft Edge versione 105,

spiega Microsoft nel registro delle modifiche dell’ultima versione.

Sono inclusi anche gli aggiornamenti di sicurezza. L’aggiornamento alla versione 103 include un nuovo banner di ricerca di lavoro nella barra degli indirizzi di Microsoft Edge, con una nuova policy che offre agli amministratori IT il potere di abilitarlo e disabilitarlo per tutti i client.

Questo banner ti aiuta a rimanere nel flusso del tuo lavoro restringendo il focus della ricerca ai risultati di solo lavoro. Per visualizzare i risultati incentrati sul lavoro della tua organizzazione, seleziona il banner all’inizio della ricerca. Per essere indirizzato alla pagina dei risultati di ricerca sul posto di lavoro della tua organizzazione, seleziona il banner in qualsiasi momento della ricerca. Utilizzare il criterio AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled per attivare o disattivare questa funzione,

spiega l’azienda.

Inutile dire che si consiglia a tutti gli utenti di aggiornare il prima possibile all’ultima versione stabile. Non solo per ottenere i miglioramenti sopra menzionati, ma anche perché sono inclusi altri aggiornamenti di sicurezza per tutte le piattaforme supportate.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento Microsoft Edge 103 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).