Windows 11 versione 22H2: ora disponibile per gli utenti RP

Quest’oggi, è stato annunciato che Windows 11 versione 22H2, è ora disponibile per gli utenti RP

Ultime notizie dal mondo di Windows. Quest’oggi è stato annunciato che Windows 11 versione 22H2, ha già raggiunto la fase RTM. Ora, sebbene tutti si aspettino che l’aggiornamento diventi attivo per i dispositivi di produzione, Microsoft sta lavorando a ulteriori perfezionamenti prima dell’inizio dell’implementazione pubblica.

Primo rilascio della versione 22H2

Oggi, ad esempio, Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato Windows 11 nella nuova versione 22H2 agli addetti ai lavori nel “Release Preview channel”. In questo modo è stato fatto un ulteriore passo verso l’inizio del rollout per i dispositivi non privilegiati. Ovviamente, Windows 11 nella sua nuova versione 22H2 continuerà a ricevere ulteriore rifinitura nel programma Windows Insider prima di essere implementato in tutti i dispositivi di produzione.

Stiamo anche rendendo disponibile questa build a qualsiasi Windows Insider nel Release Preview channel tramite Windows Update,

ha annunciato oggi Microsoft.

Ciò significa che gli utenti del canale di prova potranno testare in anteprima la nuova versione. Se soddisfatti, possono accedere a Impostazioni e Windows Update e scegliere di scaricare e installare la versione 22H2 Build 22621. Una volta che un insider aggiorna il proprio PC alla versione 22H2, continuerà a ricevere automaticamente nuovi aggiornamenti di manutenzione tramite Windows Update (il tipico processo di aggiornamento mensile).

Disponibilità di Windows 11

Windows 11 in versione 22H2 non ha una data di rilascio specifica, ma tutti si aspettano che il lancio inizi in autunno, possibilmente a Settembre o Ottobre.

I dispositivi commerciali configurati per il Release Preview channel, tramite la pagina Impostazioni del programma Windows Insider o tramite i criteri di Windows Update for Business, potranno scaricare automaticamente la nuova versione. Potranno farlo anche tramite Microsoft Intune o tramite Criteri di gruppo. Verrà offerto Windows 11nella sua nuova versione come aggiornamento facoltativo, ma sempre a condizione che il dispositivo soddisfi i requisiti hardware. La versione 22H2 è ora disponibile anche tramite Windows Server Update Service e Azure Marketplace,

ha spiegato oggi Microsoft.

E voi, cosa ne pensate di questo aggiornamenti di Windows 11?