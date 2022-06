Windows 11 versione 22H2: con 35 app preinstallate

Microsoft ha recentemente confermato che Windows 11 build 22621 è la versione RTM del prossimo importante aggiornamento delle funzionalità per il suo sistema operativo

Tuttavia, dato che la build RTM è già stata scelta, possiamo avere un assaggio del prossimo aggiornamento in anticipo. Un’analisi approfondite delle app preinstallate in Windows 11 versione 22H2, rivela che il sistema operativo include né più né meno di 35 di queste app.

In altre parole, quando installi Windows 11 versione 22H2 sul tuo dispositivo, il sistema operativo viene fornito con 35 app preinstallate, ad eccezione di Microsoft Edge, il Language Pack e l’ambiente di runtime C++.

Tuttavia, rimuoverne la maggior parte è abbastanza semplice, tranne per 9 app, risultando più difficili da rimuovere. Per rimuoverle, basta semplicemente cliccare con il pulsante destro del mouse sull’icona dell’app, nel menu Start e quindi selezionare l’opzione per disinstallare queste app funzionando per la maggior parte di esse.

Probabilmente in arrivo a settembre

Tuttavia, ci sono 9 app che richiedono passaggi aggiuntivi, prima della rimozione completa, come passare a PowerShell. La buona notizia è che possono ancora essere rimosse, anche se il processo potrebbe essere troppo complesso per i principianti, che si aspettano un modo più semplice per rimuoverle.

La versione 22H2, è un importante aggiornamento delle funzionalità, previsto per il lancio nella seconda metà dell’anno, probabilmente verrà rilasciato a settembre.

Fino ad allora, Microsoft si concentrerà esclusivamente sul perfezionamento, dell’esperienza con l’aggiornamento. Quindi le prossime versioni del programma Windows Insider, in particolare nei canali Beta e RP, si ridurranno ad essere aggiornamenti cumulativi con ulteriori perfezionamenti per questa build. Il canale Dev, già dotato di build, include modifiche che non faranno parte della versione 22H2.

