Windows 11: Microsoft consente ai processori meno recenti di testarlo

I nuovi requisiti hardware necessari per poter eseguire correttamente il nuovo sistema operativo della multinazionale di Redmond, Windows 11, hanno fatto davvero scalpore. Tante le lamentele e le polemiche, anche perché l’App dedicata per la determinazione della compatibilità con il nuovo sistema operativo ha dato diversi problemi.

Adesso che finalmente è possibile scaricare la prima build di anteprima, Microsoft fa sapere che consentirà anche ad alcuni chip più vecchi di provarlo. Ciononostante non garantirà la compatibilità all’avvio della produzione.

Sebbene le compatibilità ufficiali siano state già rese note, e a riguardo potrete trovare una guida-software cliccando qui, la multinazionale ha fatto sapere che sta utilizzando il programma Insider per testare il funzionamento del nuovo Windows 11 e solo in un secondo momento prenderà una decisione.

Siamo certi che i dispositivi in ​​esecuzione su processori Intel di ottava generazione e AMD Zen 2, nonché Qualcomm serie 7 e 8 soddisferanno i nostri principi in materia di sicurezza e affidabilità e requisiti minimi di sistema per Windows 11. Non appena rilasceremo una versione agli Insider e collaboreremo con i nostri OEM, testeremo il sistema operativo per identificare i dispositivi con Intel di settima generazione e AMD Zen 1 che potrebbero soddisfare i nostri criteri. Ci impegniamo a condividere con voi gli aggiornamenti sui risultati dei nostri test nel tempo, oltre a condividere ulteriori blog tecnici