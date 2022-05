Windows 11 Desktop Search Box: una nuova funzionalità

Windows 11 Desktop Search Box è la nuova funzionalità in fase di test dell’ultima versione del sistema operativo Microsoft

Microsoft sta testando una nuova funzionalità nell’ultima build in anteprima dell’ultima versione del sistema operativo Windows 11 che visualizza una casella di ricerca in Internet direttamente sul desktop: Windows 11 Desktop Search Box. Purtroppo, la nuova feature non utilizza il browser predefinito dell’utente, bensì solo Bing e Microsoft Edge. La nuova opzione è attualmente in fase di test da parte di un piccolo sottoinsieme di utenti che seguono il canale Windows 11 build 25120 sul canale ‘Dev’ di Windows Insider.

Aspetto e funzionalità

Quando questa funzione è abilitata, il sistema operativo avvierà il processo DesktopSearchBoxWin32Exe.exe per visualizzare ciò che viene chiamato da Microsoft Windows 11 Desktop Search Box. Gli utenti di Windows 11 possono semplicemente inserire una parola chiave o un URL nella casella per avviare Microsoft Edge ed eseguire la ricerca utilizzando Bing o accedere direttamente all’URL inserito. Il problema è che questo ti costringe a utilizzare Bing ed Edge, indipendentemente dal browser predefinito configurato nel sistema operativo, continuando l’incessante spinta di Microsoft per forzare gli utenti sul proprio browser.

Windows 11 Desktop Search Box è di dubbia utilità, in quanto ormai difficilmente gli utenti tengono il proprio browser. Risulta sicuramente più rapido aprire una nuova scheda ed avviare una ricerca, che tornare sul desktop, effettuare la ricerca ed attendere che Microsoft Edge si avvii. Tuttavia, può risultare comoda ed interessante per tutti gli utenti che non utilizzano frequentemente il browser.

Abilitazione della barra di ricerca

Se non sei stato selezionato per testare questa funzione, puoi comunque abilitarla manualmente utilizzando uno strumento speciale chiamato ViveTool. Innanzitutto, assicurati di eseguire l’ultima build di Windows 11 Dev (build 25120) o successiva.

Una volta installata l’ultima build insider di Windows 11, segui questi passaggi, forniti da Rafael Rivera, per abilitare la nuova barra di ricerca desktop.

Scarica ViveTool, che abilita le funzionalità nascoste per sviluppatori in Windows 10 e Windows 11. Una volta scaricato, estrai il file zip Apri un prompt dei comandi con privilegi elevati e vai alla cartella che hai estratto ViveTool Ora digita e inserisci il seguente comando nel prompt dei comandi: vivetool addconfig 37969115 2 Dopo aver inserito il comando, ViveTool risponderà con “Configurazione funzionalità impostata correttamente” Dopo aver abilitato questa nuova configurazione, disconnettersi e riconnettersi, o riavviare il sistema operativo e il desktop dovrebbe ora mostrare il campo di ricerca

Disabilitare Windows 11 Desktop Search Box

Fortunatamente, Microsoft da la possibilità di abilitare e disabilitare a piacere il Windows 11 Desktop Search Box. Per disabilitare la casella di ricerca sul desktop, puoi effettuare queste due operazioni:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, selezionare “Mostra altre opzioni” e quindi deselezionare l’opzione “Mostra ricerca” Aprire un prompt dei comandi con privilegi da amministratore e digitare il seguente comando ViveTool: vivetool addconfig 37969115 2

E voi cosa ne pensate della nuova funzionalità di casa Microsft? La vorreste nel vostro sistema operativo Windows 11? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttoteK per ulteriori aggiornamenti!