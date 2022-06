Windows 11 Build 25136: anteprima rilasciata per il canale Dev

Periodo di grandi novità per casa Microsoft, che ha rilasciato l’anteprima del Windows 11 Build 25136

Microsoft (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) ha rilasciato in anteprima una nuova build, ora disponibile per gli addetti ai lavori di Windows 11 iscritti al programma Windows Insider nel canale Dev.

Windows 11 build 25136 è quindi disponibile per il download in questo momento e, senza dubbio, la novità più grande è il debutto delle schede in Esplora file ( novità descritta ampiamente nel nostro articolo). L’idea delle schede nel file manager non è nuova e, in effetti, è una delle principali richieste di funzionalità nella base di utenti di Windows. Microsoft ha già provato a portare le schede su Windows 10 con una funzionalità chiamata Sets, ma alla fine la società l’ha ritirata quando decisero di spostare Edge su Chromium.

Problemi tecnici di Windows 11 Build 25136

Questa nuova build ovviamente include moltissimi miglioramenti. Allo stesso tempo, però, se stai cercando di installare questa versione su un Surface Pro X, potresti finire per colpire una schermata nera quando provi a riprendere “dopo una pausa”. Microsoft afferma che questo è un problema ormai noto. Sebbene una soluzione sia attualmente in lavorazione, la società consiglia ai proprietari di Surface Pro X di evitare di installare la nuova build.

Dichiarazioni

Windows Insider sui dispositivi Surface Pro X visualizzerà una schermata nera nel tentativo di riprendere dall’ibernazione su questa build. Sarà necessario spegnere e riaccendere (spegnimento prolungato del pulsante di accensione) per tornare al dispositivo. Si consiglia agli addetti ai lavori su questi dispositivi di sospendere il volo fino a quando non verrà rilasciata una build con questa correzione,

ha affermato la società. Microsoft dichiara anche che per alcuni utenti, lo spegnimento dei dispositivi dal menu Start potrebbe effettivamente riavviare i computer.

Stiamo esaminando i rapporti secondo cui il materiale Mica e l’effetto di sfocatura acrilico non vengono visualizzati correttamente nelle superfici del sistema operativo. Come il menu Start, il Centro notifiche e altre aree. Stiamo esaminando i rapporti secondo cui l’arresto tramite il menu Start non funziona per alcuni addetti ai lavori e si sta invece riavviando inaspettatamente,

dichiara Microsoft.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo Windows 11 build 25136? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).