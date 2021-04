Windows 10: presto potrebbero arrivare i menù fluttuanti

Windows 10 potrebbe presto ricevere un aggiornamento grafico che inserirebbe il menù fluttuante e un design più morbido

Voci di corridoio hanno dichiarato che Microsoft starebbe lavorando a una revisione visiva per Windows 10 che verrà rilasciata intorno ai mesi di ottobre e novembre. L’aggiornamento è internamente noto come Sun Valley, o come “versione 21H2“, e dovrebbe introdurre un “radicale ringiovanimento visivo di Windows”, inclusa una nuova interfaccia per il menù Start, miglioramenti significativi per Explorer e altro ancora. Una delle modifiche più notevoli sembra essere l’introduzione di angoli arrotondati, ma potrebbe portare anche un nuovo design “fluttuante”.

Come provare ad attivare il nuovo menù

I rumor hanno suggerito che Microsoft sta lavorando su un menù di avvio mobile, che apparirà visivamente separato dalla barra delle applicazioni. Finora, abbiamo visto il design Sun Valley di Windows 10 solo in prototipi non ufficiali. Oggi, invece, è possibile dare la prima occhiata al codice effettivo nelle build di anteprima, il che conferma che le voci sono ben accurate. La funzionalità è attualmente nascosta dietro il flag sperimentale “JumpListRestyledAcycled“, che può essere attivato se si esegue il debug di ShellExperienceHost.exe utilizzando Visual Studio e si imposta “JumpListRestyledAcycled” su visibile.

Lo stesso design fluttuante arriverà anche al Centro operativo, al riquadro a comparsa Orologio, al riquadro a comparsa Volume e al riquadro a comparsa WiFi. Tuttavia, al momento, il design è disponibile solo per il menu jumplist. Microsoft sta ancora sviluppando la funzionalità dell’interfaccia utente mobile e attualmente funziona parzialmente.

I menu mobili sono qualcosa che abbiamo già visto nelle build di anteprima di Windows 10X e altri sistemi operativi come macOS. Queste revisioni faranno parte dell’aggiornamento di Sun Valley e la versione finale non avrà i bordi. Al momento, non sembra esserci alcuna opzione per disattivare l’interfaccia mobile in Windows 10. Tuttavia, la funzionalità predefinita dei componenti principali non sarà radicalmente diversa dalla versione corrente e non dovrebbe disturbare la maggior parte degli utenti. Per gli appassionati, si ritiene che Microsoft stia lavorando a cambiamenti più grandi, incluso un nuovo menu Start opzionale.

Data di rilascio ipotetica

Microsoft dovrebbe organizzare un evento ‘What’s new for Windows’ a maggio. Questo evento speciale potrebbe anche essere una sessione della grande conferenza Build 2021, che inizierà nell’ultima settimana di maggio. Rapporti precedenti hanno suggerito che l’aggiornamento di Windows 10 Sun Valley sarà finalizzato a maggio e inizierà a essere distribuito ai consumatori a ottobre o novembre. Prima del lancio di Sun Valley, Windows 10 dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla versione 21H1 “Spring 2021” con miglioramenti qualitativi.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.