Windows 10 21H1: eliminate molte delle feautures inizialmente previste

Alcune delle funzionalità interessanti della nuova versione di Windows 10 21H1 sono state rinviate a data da destinarsi, scopriamole insieme

Eravamo già a conoscenza del fatto che Microsoft abbia recentemente cambiato ruolino di marcia concerne all’uscita di aggiornamenti. Infatti, ultimamente, la nota azienda di Redmond ha rilasciato degli aggiornamenti decisamente più snelli simili a Service Pack in primavera, concentrando la parte succulenta per l’autunno. Soprattutto per i motivi sopracitati, anche Windows 10 21H1 avrà una veste decisamente rimaneggiata e più leggera.

Quale feature rinvieranno a data da destinarsi?

Rispetto a quanto si credeva inizialmente, Windows 10 21H1 sarà sprovvisto della funzionalità DNS over HTTPS (DoH) che consente di crittografare le richieste di risoluzione dei nomi a dominio avanzate da qualunque applicazione installata all’interno del sistema operativo. Anche LeBlanc, senior program manager di Windows Insider ha confermato che l’aggiornamento è ormai entrato nella fase finale. Presto, quindi, verrà reso disponibile agli iscritti del programma di anteprima di Windows 10.

Non si conosce ancora la data di rilascio dell’aggiornamento, tuttavia tutto lascia pensare ad una distribuzione che inizierà entro metà maggio, probabilmente in concomitanza con il prossimo “patch day”. Come di consueto, inizialmente l’update sarà rilasciato in maniera opzionale a colore che cliccheranno sul tasto “Cerca aggiornamenti”.

Le novità di Windows 10 21H1

Di seguito una rapida carrellata delle nuove funzionalità che saranno aggiunte con la nuova versione:

Introduzione del supporto multi camera in Windows Hello con la possibilità di impostare la fotocamera esterna come predefinita (quando il sistema ne può utilizzare più di una);

come predefinita (quando il sistema ne può utilizzare più di una); Arricchimento delle funzionalità di Windows Defender Application Guard che permette l’ utilizzo di app in ambiente isolato dal sistema;

dal sistema; Aggiornamento e ottimizzazioni su Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) che migliora la gestione remota dei dispositivi ;

; Windows 10 Notizie ed Interessi: si tratta del nuovo feed di Microsoft che si ispira fortemente a Google Discover. Consentirà agli utenti di ricevere aggiornamenti sui tempi preferiti degli utenti direttamente dalla barra delle applicazioni.

Cosa ne pensate dunque di queste novità di Windows 10?