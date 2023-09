Who Knocks realizza “ValeVerse”: rivoluzione nel Metaverso con Gravitaslabs e VR46 Metaverse

Who Knocks realizza “ValeVerse” una esperienza rivoluzionaria nel Metaverso in collaborazione con Gravitaslabs (Animoca Brands) e VR46 Metaverse di Valentino Rossi

Annunciata una straordinaria collaborazione che sta rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento digitale e del motorsport. Who Knocks, un rinomato studio creativo italiano specializzato nel campo del Web 3.0, ha collaborato con Gravitaslabs, una parte essenziale di Animoca Brands, e il VR46 Metaverse di Valentino Rossi. Ciò per creare un’esperienza senza precedenti nel famoso metaverso The Sandbox, denominata “ValeVerse”.

Dettagli sul “ValeVerse” realizzato da Who Knocks

ValeVerse rappresenta un’esperienza unica sviluppata da Who Knocks per conto di Gravitaslabs su The Sandbox. In questa avventura epica, i giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità affrontando missioni coinvolgenti al fine di ottenere ricompense esclusive. Il ValeVerse Pass offre l’accesso a vantaggi esclusivi, tra cui possibilità di vincere merchandising autografato; ed ancora biglietti per le gare e persino un incontro straordinario con la leggenda Valentino Rossi in persona.

La collezione ufficiale di asset di ValeVerse su The Sandbox comprende oggetti digitali; tra questi troviamo iconiche moto e avatar, permettendo agli utenti di esprimere la loro passione per lo sport e di creare le proprie esperienze di gioco personalizzate.

Who Knocks: una società italiana con una visione ambiziosa per il futuro del metaverso

In questa partnership, Who Knocks ha svolto un ruolo chiave non solo nella progettazione dell’offerta del brand e nella creazione del mondo di gioco; ma anche nella realizzazione di modelli coinvolgenti e nella creazione di una storia avvincente per ValeVerse. La loro competenza nel campo del Web 3.0 e dello sviluppo aziendale ha spinto i confini conosciuti della piattaforma metaverso The Sandbox; offrendo ai giocatori un’esperienza senza precedenti.

Questa collaborazione segna solo l’inizio di una visione a lungo termine; visione in cui Who Knocks e Gravitaslabs continueranno a collaborare per sviluppare ulteriori asset digitali ed esperienze nei settori dell’automotive, dello sport, della musica e molti altri. L’obiettivo è espandere ulteriormente l’attivazione di marchi iconici in piattaforme Web3 esistenti o nuove; aprendo la strada a nuove frontiere dell’intrattenimento digitale.

Dichiarazioni in merito al “ValeVerse” realizzato da Who Knocks

Francesco Monteleone, CEO di Who Knocks S.r.l., ha espresso con entusiasmo il proprio coinvolgimento in questa partnership:

Siamo fieri di aver collaborato con Gravitaslabs e di aver dato vita a ValeVerse, un’esperienza rivoluzionaria nel metaverso. Questo progetto rappresenta l’inizio di una nuova era nell’intrattenimento digitale e dimostra il nostro impegno nell’innovazione nel campo del Web 3.0. Siamo entusiasti di continuare questa collaborazione e di esplorare nuove opportunità nel metaverso.

Questa partnership tra Who Knocks S.r.l. e Gravitaslabs, una parte di Animoca Brands, ha creato un’esperienza nel metaverso che cambia il modo in cui i fan del motorsport possono interagire con i loro campioni preferiti. Per immergersi in nuove dimensioni di gioco e intrattenimento.

E voi? Cosa ne pensate di questo “ValeVerse” realizzato da Who Knocks ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).