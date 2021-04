WhatsApp: vicino il trasferimento diretto delle chat da Android ad iOS e viceversa

WhatsApp si prepara a cambiare veste introducendo molte novità. Tra queste la possibilità di trasferire le chat da Android ad iOS e viceversa

Scommetto che almeno una volta tutti abbiamo avuto a che fare con la migrazione delle chat e dei dati WhatsApp da un dispositivo ad un altro. Finché la migrazione restava tra due dispositivi Android (o iOS) la faccenda era comunque molto facile. Ci veniva subito in soccorso il backup automatico su Google Drive attivabile dalle impostazioni, andando su Chat>Backup delle chat>Impostazioni Google Drive.

Il backup che veniva salvato e caricato sul drive era protetto con crittografia e una chiave veniva memorizzata all’interno del dispositivo dell’utente. I problemi venivano fuori quando si passava da un dispositivo Android ad uno iOS (o viceversa). In questo caso infatti non esistono al momento procedure ufficiali per trasferire i dati. Non solo, perché WhatsApp stessa ha da sempre combattuto con tutte le sue armi l’utilizzo di terze applicazioni che offrivano supporto per questo scopo.

I tecnici a lavoro per una soluzione

L’epoca della disperazione tuttavia sembra vedere una conclusione. Recenti notizie infatti fanno sapere che i tecnici di WhatsApp sono a lavoro per aggiungere questo importante tassello e consetire finalmnte un trasferimento dati semplice tra Android e iOS. Non è solo questo, infatti contemporaneamente si renderà possibile l’utilizzo contestuale di più dispositivi utilizzando il medesimo numero di telefono per il login. Si spera, quindi, che insieme a questo aggiornamento venga implementata una procedura ufficiale per la migrazione dei dati cross-platform.

Esaminando i primissimi screenshot filtrati dagli uffici WhatsApp, sembrerebbe comunque che la procedura non avvenga in maniera automatica. Poco male, la nostra speranza è che comunque vi sarà una procedura (seppure manuale) per la migrazione sicura e senza rischi dei dati. Voi cosa ne pensate di questa possibile nuova funzionalità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.