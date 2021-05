WebSite X5 Go: ecco come ottenere altri 10 template in più gratis

Se i template inclusi con la versione di WebSite X5 Go non vi bastano, ecco come ottenere altri 10 template in più gratis. Vediamo come fare

Tutti nel bene o nel male abbiamo sempre avuto voglia di aprire un sito Internet per condividere le nostre passioni con altra gente. Siano queste dedite ai videogiochi, al settore hardware o semplicemente di film e serie TV, tutti abbiamo sempre voluto mettere in campo la nostra esperienza. Una soluzione molto conveniente è sicuramente WebSite X5, che ci permette di impostare un sito senza saper nulla di programmazione.

Ma come potremmo fare se non abbiamo abbastanza soldi per acquistare una versione a pagamento? Ovviamente la versione gratuita ci dà una mano molto importante, ma il limite di template disponibili può risultare un problema. In questo articolo vi sveleremo come ottenere altri 10 template in più, completamente gratis, per la versione di WebSite X5 Go. Scopriamo insieme come fare.

Ecco come ottenere 10 template in più gratis per la versione Go di WebSite X5

Per chi ancora non conoscesse il programma, vogliamo ricordare che WebSite X5 è pensato appositamente per aiutare gli utenti a creare il proprio sito Internet in maniera intuitiva e semplice. Che sia un ecommerce, un blog o un sito “vetrina”, vi basterà semplicemente seguire 5 semplici passi:

Impostare il progetto – Questo è il primo passo da compiere che andrà a definire il tipo di sito che si vuole creare.

– Questo è il primo passo da compiere che andrà a definire il tipo di sito che si vuole creare. Personalizzare il template – In questo passaggio curerete l’aspetto del vostro sito, personalizzandone la struttura e il contenuto

– In questo passaggio curerete l’aspetto del vostro sito, personalizzandone la struttura e il contenuto Organizzare il sito – Questo è forse uno dei passi più importanti da compiere. Qui infatti aggiungerete le varie pagine del sito e in base alla mappa verrà creato un apposito menù di navigazione.

– Questo è forse uno dei passi più importanti da compiere. Qui infatti aggiungerete le varie pagine del sito e in base alla mappa verrà creato un apposito menù di navigazione. Creare le pagine – Qui potrete inserire i contenuti di ogni singola pagina: testi, gallerie fotografiche, video, forum e tanto altro ancora.

– Qui potrete inserire i contenuti di ogni singola pagina: testi, gallerie fotografiche, video, forum e tanto altro ancora. Andare online con il proprio sito – Nell’ultimo passo dovrete registrare il dominio a vostra scelta e sfruttare lo spazio Web incluso per pubblicare online il sito come motore FTP interno

Insomma, un gioco da ragazzi anche ai meno avvezzi. Inoltre, con l’ultimo aggiornamento apportato, WebSite X5 è stato implementato per creare siti ecommerce ancora più affidabili. Se volete sapere cosa ne pensiamo di questo software, vi invito a leggere la nostra recensione. Passiamo adesso al motivo di fondo di questo articolo e scopriamo come ottenere gratis 10 template in più per WebSite X5 Go.

Tutto quello che dovrete fare sarà collegarvi al sito ufficiale tramite questo link e cliccare sul pulsante “scarica gratis”. Insomma, niente di più facile! Voi cosa ne pensate di questo software? Lo utilizzate per i vostri siti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news riguardante l’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!