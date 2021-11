WebSite X5 2021.5: arriva il supporto al Social Commerce

WebSite X5 si aggiorna ancora con la versione 2021.5 e adesso arriva anche il supporto al Social Commerce. Andiamo a vedere tutti i dettagli

Al giorno d’oggi, rivendere i propri oggetti non è più così difficile. Sono disponibili miriadi di siti in cui poter acquistare o vendere roba di seconda mano, da un semplice paio di cuffie a una console che magari non usiamo più. Anche sui social vi sono ormai dei veri e propri ecommerce, pronti ad ospitare milioni di annunci ogni giorno. Ecco perché Incomedia si è affacciata anche su questo lato del Social Commerce, attivando il supporto per WebSite X5 con l’aggiornamento 2021.5. Andiamo a vedere come utilizzare al meglio queste novità.

È arrivato il supporto al Social Commerce per WebSite X5 2021.5

Cercare di incrementare le proprie vendite il più possibile è sicuramente l’obiettivo principale per ogni sito ecommerce, sia che sia uno emergente che uno ben rodato. È per questo che Incomedia, dopo aver ampliato il supporto ai siti ecommerce a maggio, adesso si concentra sul supporto ai Social Commerce. Questi particolari spazi dedicati sui social permettono di vendere i propri prodotti direttamente su queste piattaforme.

Spesso vi sarà capitato di visitare i vari shop di Facebook o di vedere sulla vostra home di Instagram degli shoppable post. Questi servono a sponsorizzare un prodotto che, secondo alcuni algoritmi, può fare al caso vostro. Queste soluzioni sono molto utili e incrementano il bacino d’utenza di un negozio online in maniera spropositata. Federico Ranfagni, Ceo e co-founder di Incomedia, ha dichiarato quanto segue riguardo lo sviluppo di WebSite X5:

Il 2021 è stato un anno intenso. Abbiamo rilasciato ben 5 nuove versioni di WebSite X5, migliorando l’interfaccia grafica, introducendo nuove funzioni e lanciando un servizio di Hosting tagliato su misura. Ora arriviamo con un pacchetto di funzioni che renderanno i negozi e-commerce ancora più redditizi e facili da gestire: mi riferisco al Social Commerce ma anche ad un rinnovato sistema di gestione dell’IVA e all’implementazione di funzioni per il tracciamento delle spedizioni. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e motivati a procedere con lo stesso ritmo anche per il prossimo anno.

Insomma, da parte della società sembra esserci tutta la volontà di portare avanti questo ambizioso progetto per facilitare il più possibile la vita dei suoi utenti. Anche noi di tuttoteK abbiamo avuto modo di testare il software di punta di Incomedia. Per maggiori dettagli vi rimando alla nostra recensione. Se invece siete desiderosi di voler testare il prodotto in maniera “light” e del tutto gratuita, potete consultare il nostro articolo.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento che va ad implementare il supporto con il Social Commerce? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!