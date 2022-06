SUSE: rilascia Service Pack 4 per Linux Enterprise 15

L‘aggiornamento di SUSE dovrebbe aiutare gli utenti, a combattere i problemi della catena di approvvigionamento del software openSUSE Leap 15.4 a partire dal giorno seguente

La conferenza online dell’azienda, SUSECON, ha portato con se il primo grande annuncio è stato SLE 15 SP4, un cambiamento incrementale a questa distribuzione relativamente lenta e adatta alle aziende. SLE 15 è apparso nel 2018 e l’azienda pubblica una nuova versione circa una volta all’anno. Per la sua distribuzione aziendale, lo chiama “service pack“, ma per la distribuzione gratuita è solo un semplice rilascio di punti.

Dalla versione precedente dello scorso giugno, SLE 15 Service Pack 3 e openSUSE Leap 15.3, SUSE ha sincronizzato il prodotto gratuito Leap con la base di codice della sua versione enterprise. Le nuove versioni seguono questo modello, quindi SLE 15 SP4 e openSUSE Leap 15.4 gratuiti sono strettamente comparabili e, secondo la roadmap di openSUSE , questo dovrebbe continuare fino a SLE 15 SP7.

Ad un certo punto in quella sequenza, tuttavia, ci sarà una nuova versione principale, probabilmente basata sull’iniziativa Adaptable Linux Platform dell’azienda . Questo potrebbe benissimo emergere come SLE 16.

I service pack SLE

I “service pack” SLE (SUSE Service Pack 4) sono nuovi rilasci di prodotti, contenenti versioni di componenti più recenti, quindi le modifiche tra i SUSE SP sono molto maggiori rispetto ai rilasci secondari di Red Hat Enterprise Linux. Tuttavia, la relazione tra SLE e openSUSE Leap è ora ampiamente paragonabile a quella precedente tra RHEL di Red Hat e CentOS Linux: la base di codice sottostante è la stessa, con le stesse versioni principali degli stessi prodotti.

Il prodotto gratuito, non gravato da contratti di supporto aziendale, contiene una selezione molto più ampia di componenti, completa di una scelta di ambienti desktop e così via. Come ci si potrebbe aspettare da quello che è effettivamente un rilascio puntuale di una distribuzione aziendale, i cambiamenti non sono radicali.

Se ciò sia collegato alla partenza dell’ex product manager per i creatori di AlmaLinux CloudLinux. Sia SLE che Leap 15.4 utilizzano kernel 5.14 e systemd versione 249. Python 3.10 è ora l’impostazione predefinita, ma il supporto di Python 2 rimane opzionale. Include QEMU 6.1 e supporta Secure Enterprise Virtualization dei più recenti processori AMD EPYC, incluso SEV-ES.

L’edizione desktop contiene Gtk4 e GNOME 41. Poiché Nvidia ha ora rilasciato driver grafici open source, la distribuzione aziendale è in grado di includerli, completi di supporto per Wayland e Bluefield 2 Data Processing Units di Nvidia . Aggiungendo anche il nuovo media server Pipewire.

