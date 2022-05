Ryzen 7000 e Zen 4: processori desktop AMD

L‘azienda AMD ha presentato i nuovi processori desktop “Zen 4” a 5 nm, Ryzen 7000 e la piattaforma AM5 DDR5

L’AMD, Advanced Micro Devices ha presentato oggi i suoi processori desktop Ryzen 7000 di nuova generazione, basati sulla piattaforma desktop Socket AM5. I nuovi processori della serie Ryzen 7000 introducono la nuova microarchitettura “Zen 4”. L‘‘azienda (per maggiori informazioni sull’AMD clicca qui) afferma un aumento del 15% a thread singolo rispetto a “Zen 3” (prototipo di processore Zen 4 a 16 core/32 thread rispetto a un Ryzen 9 5950X) .

Specifiche tecniche | Ryzen 7000 e Zen 4 AMD

Altre specifiche chiave sull’architettura proposte da AMD includono il raddoppio della cache L2 per core a 1 MB, rispetto a 512 KB su tutte le versioni precedenti di “Zen”. Le CPU desktop Ryzen 7000 aumenteranno a frequenze superiori a 5,5 GHz. Sulla base del modo in cui AMD ha formulato le sue affermazioni, sembra che il numero “+15%” includa guadagni IPC, oltre a guadagni da clock più elevati, oltre a ciò che ottiene la transizione da DDR4 a DDR5.

Zen 4 | Ryzen 7000 e Zen 4: processori AMD

Con Zen 4, AMD introduce un nuovo set di istruzioni per l’accelerazione del calcolo AI. Il passaggio all’LGA1718 Socket AM5 consente ad AMD di utilizzare I/O di nuova generazione, inclusa la memoria DDR5, e PCI-Express Gen 5, sia per la scheda grafica, sia per lo slot M.2 NVMe collegato al socket della CPU.

Proprio come Ryzen 3000 “Matisse” e Ryzen 5000 “Vermeer”, il processore desktop Ryzen 7000 “Raphael” è un modulo multi-chip con un massimo di due CCD “Zen 4” (core CPU) e un controller I/O morire. I CCD sono basati sul processo di fabbricazione del silicio a 5 nm, mentre il die I/O è basato sul processo a 6 nm. Un aggiornamento significativo rispetto ai die I/O della generazione precedente che erano costruiti su 12 nm. Il salto a 5 nm per il CCD consente ad AMD di stipare fino a 16 core “Zen 4” per socket, tutti core “ad alte prestazioni”.

Dettagli | Ryzen 7000 e Zen 4: processori AMD

Il core della CPU “Zen 4” è più grande, a causa di un maggior numero di macchinari per ottenere l’aumento dell’IPC e nuovi set di istruzioni. Il cIOD racchiude una piacevole sorpresa: un’iGPU basata sull’architettura grafica RDNA2. Ora la maggior parte dei processori Ryzen 7000 includerà una grafica integrata, proprio come i processori desktop Intel Core.

La piattaforma Socket AM5 è in grado di supportare fino a 24 linee PCI-Express 5.0 dal processore. 16 di questi sono pensati per gli slot grafici PCI-Express (PEG), mentre quattro di questi vanno verso uno slot M.2 NVMe collegato alla CPU. Il processore è dotato di memoria DDR5 a doppio canale (quattro sottocanali), identica a “Alder Lake”. Il socket AM5 mantiene la compatibilità del dispositivo di raffreddamento con AM4.

Porte

La piattaforma offre anche fino a 14 porte USB 20 Gbps, incluso il tipo C. Con la grafica integrata ora disponibile sulla maggior parte dei modelli di processore, le schede madri saranno dotate di un massimo di quattro porte DisplayPort 2 o HDMI 2.1. La società standardizzerà anche le soluzioni Wi-Fi 6E + Bluetooth WLAN sviluppate in collaborazione con MediaTek, allontanando i progettisti di schede madri dalle soluzioni WLAN prodotte da Intel.

Chipset per schede madri

Al suo lancio, nell’autunno 2022, la piattaforma AM5 di AMD verrà fornita con tre opzioni di chipset per schede madri. AMD X670 Extreme (X670E), AMD X670 e AMD B650. L’X670 Extreme è stato probabilmente realizzato riproponendo il die cIOD da 6 nm di nuova generazione per funzionare come chipset della scheda madre. Ciò significa che le sue 24 corsie PCIe Gen 5 lavorano per costruire una piattaforma per schede madri “tutta la Gen 5”. L’X670 (non estremo), è molto probabilmente un X570 ribattezzato, il che significa che si ottengono fino a 20 corsie PCIe Gen 4 dal chipset, pur mantenendo la connettività PCIe Gen 5 PEG e NVMe collegata alla CPU. Il chipset B650 è progettato per offrire PEG PCIe Gen 4, NVMe collegato alla CPU Gen 5 e probabilmente connettività Gen 3 dal chipset.

Fornitori

Di seguito sono riportati i principali fornitori di schede madri che sono pronti con l’implementazione di schede madri Socket AM5. Tra quelli presentati da AMD abbiamo: ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, ASRock X670E Taichi, MSI MEG X670E ACE, GIGABYTE X670E AORUS Xtreme e BIOSTAR X670E Valkyrie.

Innovazioni

AMD sta lavorando per introdurre diverse innovazioni a livello di piattaforma (come ad esempio Radeon RX 6000), che si basa sulla tecnologia PCIe Resizable BAR di PCI-SIG. La nuova tecnologia AMD Smart Access Storage si basa su Microsoft DirectStorage. Questa aggiunge la conoscenza della piattaforma AMD e l’ottimizzazione per le architetture CPU e GPU AMD. DirectStorage consente trasferimenti diretti tra un dispositivo di archiviazione e la memoria della GPU, senza che i dati debbano essere instradati attraverso i core della CPU.

In termini di erogazione di potenza, Zen 4 utilizza la stessa interfaccia di controllo della tensione SVI3 che abbiamo visto introdotta sulla serie Ryzen Mobile 6000. Per desktop ciò significa la capacità di indirizzare un numero maggiore di fasi VRM e di elaborare le variazioni di tensione.

