Panda Security: leader nei Performance test di AV-Comparatives

La sicurezza informatica non va presa alla leggera e Panda Security lo sa bene, venendo eletta leader nei Performance test di AV-Comparatives

Le minacce alla sicurezza informatica si evolvono e si moltiplicano costantemente, basti pensare che ogni giorno vengono creati oltre 300.000 malware. Per questo motivo, Panda Security si impegna costantemente ad offrire il più alto livello di protezione e prevenzione dalle minacce. L’insorgenza di tanti nuovi rischi potenziali non significa necessariamente nuove preoccupazioni per i clienti della società: infatti, se a livello generale il rischio di ricevere un malware è aumentato del 600% dallo scoppio della pandemia, questo non coinvolge gli utenti Panda.

I Performance test di AV-Comparatives eleggono Panda Security leader nel settore

Come dimostrato dai Performance test di AV-Comparatives, Panda Free Antivirus è il programma migliore della sua categoria. Ogni anno, AV-Comparatives analizza le 18 soluzioni di sicurezza informatica più rilevanti sul mercato nel suo test di rendimento. I meno informati sicuramente si staranno chiedendo quali parametri sono presi in considerazione durante questi test e adesso vi daremo una spiegazione. Prima però bisogna far presente che i test sono stati condotti usando un PC di fascia bassa per Windows 10 che montava: un processore i3, 4 GB di RAM e un disco rigido a stato solido. Si è optato per questa macchina per essere il più vicino possibile al caso d’uso di un utente comune.

Il test valuta:

Copia dei file : controlla i file copiati da un disco rigido fisico ad un altro.

: controlla i file copiati da un disco rigido fisico ad un altro. Archiviazione e disarchiviazione : l’archiviazione dei file di lavoro è spesso rallentata quando un antivirus scansiona il loro contenuto.

: l’archiviazione dei file di lavoro è spesso rallentata quando un antivirus scansiona il loro contenuto. Installazione dell’applicazione : i programmi utilizzati sono di uso comune e viene valutato il tempo necessario per installarli.

: i programmi utilizzati sono di uso comune e viene valutato il tempo necessario per installarli. Avvio delle applicazioni : il test coinvolge principalmente le applicazioni abituali del pacchetto Office e Adobe con cui gli utenti lavorano sui loro PC.

: il test coinvolge principalmente le applicazioni abituali del pacchetto Office e Adobe con cui gli utenti lavorano sui loro PC. Download di file : Comuni file scaricati ospitati su un server Internet.

: Comuni file scaricati ospitati su un server Internet. Navigazione dei siti web : tempo necessario per aprire, caricare completamente e visualizzare i migliori siti web utilizzando il browser Google Chrome.

: tempo necessario per aprire, caricare completamente e visualizzare i migliori siti web utilizzando il browser Google Chrome. PC Mark: prestazioni complessive del PC.

Panda Dome nello specifico

Come risulta evidente dall’immagine soprastante, Panda Security è risultato il migliore brand in tutti i campi presi in esame. Questo importante riconoscimento incoraggia Panda a incrementare ulteriormente l’impegno e gli investimenti in ricerca e lo sviluppo. È in questo contesto che è nata la versione più avanzata del software di protezione più completo: l’aggiornamento 21.00 di Panda Dome che garantisce protezione totale accessibile a tutti. In particolare:

Compatibilità con i dispositivi ARM : in seguito al recente adattamento a Windows 11, il software è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi.

: in seguito al recente adattamento a Windows 11, il software è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi. Ottimizzazioni alla gestione delle regole firewall : si aggiungono al miglioramento della user experience affinché l’utente possa adattare l’interfaccia senza problemi alle proprie esigenze.

: si aggiungono al miglioramento della user experience affinché l’utente possa adattare l’interfaccia senza problemi alle proprie esigenze. Supporto di Microsoft Edge in CleanUp: ora compatibile anche con Edge, la velocità del computer non dovrebbe dipendere dal browser utilizzato.

Voi cosa ne pensate delle prestazioni del software di Panda Security ai Performance test di AV-Comparatives e delle novità del pacchetto di Panda Dome? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!