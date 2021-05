OneDrive: la versione per Android è compatibile con Chromecast

Tramite questo upgrade di OneDrive per Android sarà possibile finalmente mostrare immagini e video dall’interfaccia dell’applicazione

Microsoft ha da poco presentato la nuova versione a 64 bit di Windows One Drive, ma non è finita qui. Perché da poco è stata aggiunta una delle funzionalità più richieste ed attese dall’utenza. Infatti, da oggi, è possibile inviare in streaming immagini e video su Chromecast.

In pratica Microsoft ha aggiunto un’icona nella barra degli strumenti che apparirà quando in rete locale dovesse essere rilevata la presenza della chiavetta Chromecast. Quest’icona, permetterà il trasferimento dei contenuti. Sarà possibile trasmettere solo i contenuti che la stessa applicazione è in grado di riprodurre, o, in altre parole, non è presente nessuna funzione di transcodifica automatica.

Vantaggi degli utenti OneDrive

I vantaggi ovviamente sono molteplici, a partire dal fatto che chi ha effettuato il backup di contenuti multimediali potrà avviarne immediatamente lo streaming sul proprio account Microsoft. Tutto ciò senza nessun passaggio aggiuntivo, in maniera semplice e veloce. La distribuzione della nuova versione OneDrive per Android è da poco incominciata, e la multinazionale di Redmond ne abiliterà i supporto poco per volta.

Come sistema operativo richiesto, sarà necessario avere Android 6.0 o una successiva versione del sistema operativo Google. Chiaramente, sarà necessario che la chiavetta Chromecast e il dispositivo mobile Android siano collegate ovviamente alla stessa rete locale.

Voi cosa ne pensate di questo aggiornamento di OneDrive?