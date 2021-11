NVIDIA Studio: gli aggiornamenti di Novembre in occasione del GTC

Nuove funzionalità di Omniverse, i Connectors fanno parte del lancio di Omniverse Enterprise, oltre al rilascio di Novembre dei driver NVIDIAStudio e all’offerta esclusiva di Adobe Creative Cloud

L’evento NVIDIA GTC è vivo e vegeto e riunisce le menti più brillanti e creative del mondo che plasmano il nostro mondo con la potenza di AI, computer grafica e altro ancora. Alla fiera, sono state annunciate nuove funzionalità per NVIDIA Omniverse, la piattaforma di simulazione e collaborazione in tempo reale per i flussi di lavoro 3D. Queste includono Omniverse VR, Remote e Showroom, oltre ai nuovi Omniverse Connectors, pronti a favorire gli artisti 3D.

Inoltre, Omniverse Enterprise è entrato nella disponibilità generale, rendendo l’ecosistema Omniverse accessibile a più designer, ingegneri e professionisti creativi. Logitech ha recentemente integrato la popolare funzione di rimozione del rumore di NVIDIA Broadcast nelle sue linee di cuffie e microfoni premium.

Queste nuove funzionalità sono tutte integrate dal nuovo driver NVIDIA Studio di novembre, che include anche il supporto e le prestazioni migliorate per NVIDIA Texture Tools, Twinmotion 2022.1, OctaneRender 2021.1, V-Ray 5, Houdini 19 e altro ancora. Per aiutare i creativi ad alimentare le loro idee più brillanti, NVIDIA e Adobe hanno collaborato per condividere la passione in questa stagione natalizia. A partire dal 12 novembre, potrete usufruire di tre mesi di Adobe Creative Cloud con l’acquisto di un laptop o desktop NVIDIA Studio selezionato.

C’è ancora tempo fino al 29 novembre per iscriversi alle sessioni del GTC con artisti e creatori di NVIDIA Studio. Registrati gratuitamente per avere accesso ai prossimi interventi e alla riproduzione on-demand.

NVIDIA Studio: l’espansione dell’Omniverso

Le nuove capacità diNVIDIAOmniverse assistono ulteriormente gli artisti e i designer 3D nei loro flussi di lavoro collaborativi e creativi. Prossimamente, Omniverse VR introdurrà il primo ambiente VR al mondo con immagini e ray-tracing in tempo reale. Artisti e designer in Omniverse saranno in grado di visualizzare e modificare in modo collaborativo scene 3D con ray-tracing in VR, con modifiche riflesse nelle app native, utilizzando Omniverse Create o View.

Omniverse Remote permette agli artisti di connettersi e interagire con le app Omniverse e di visualizzare le risorse completamente ray-tracciate attraverso dispositivi iOS e Android. I dispositivi mobili aprono flussi di lavoro AR e camera virtuale come il face, body e hand-tracking, con altre caratteristiche che saranno aggiunte presto.

Omniverse Showroom è ora disponibile come app in Omniverse Open Beta, permettendo agli utenti di sperimentare le demo tecnologiche di Omniverse. Ora, gli artisti 3D possono entrare più rapidamente nell’Omniverse per sperimentare la fisica in tempo reale e le tecnologie di rendering.

I connettori Omniverse consentono agli artisti di lavorare senza soluzione di continuità tra più applicazioni creative per comporre e visualizzare le scene in tempo reale. I nuovi connettori di Reallusion iClone, Lightmap HDR Light Studio, Replica Studios, RADiCAL e ArcGIS CityEngine di Esri sono disponibili per il download. Ulteriori connettori Omniverse, estensioni e librerie di contenuti in arrivo includono Adobe Substance 3D Material Plugin, Maxon Cinema4D, Clo Virtual Fashion, Daz3D, e-on software’s PlantFactory, PlantCatalog e VUE, Golaem, Notch, Style3D, TwinBru e supporto penna Wacom.

Omniverso a qualsiasi scala

NVIDIA Omniverse Enterprise è uscito dalla fase beta ed è ora disponibile per le organizzazioni di qualsiasi dimensione per lavorare virtualmente e collaborare in tempo reale. Sono ora disponibili anche applicazioni appositamente progettate per accelerare diversi flussi di lavoro in Omniverse, in particolare Omniverse Create – per assemblare interattivamente, illuminare, simulare e renderizzare le scene – e Omniverse View, utilizzato per rivedere i progetti di design 3D con un fotorealismo sorprendente e fisicamente accurato. Connettori popolari tra cui Autodesk 3ds Max, Maya, Revit, Epic Games Unreal Engine, e Trimble SketchUp sono ora disponibili per il rilascio generale.

Logitech X NVIDIA Broadcast

Logitech ha integrato la funzione di rimozione del rumore di NVIDIA Broadcast nella sua linea di dispositivi premium per cuffie e microfono. La rimozione del rumore pulisce i segnali audio ed elimina i suoni di fondo indesiderati con un solo clic. I clic della tastiera, le ventole del PC che distraggono e persino il rumore degli animali domestici sono tutti rimossi con la potenza dell’AI e delle GPU NVIDIA RTX con AI Tensor Cores.

I giocatori con una GPU NVIDIA RTX che hanno scaricato l’ultima versione di G HUB possono abilitare la funzione di rimozione del rumore NVIDIA Broadcast senza installare uno strumento separato. Selezionare le cuffie o il microfono nell’app G HUB, cliccare sul microfono e poi sulla scheda NVIDIA e seguire i passaggi dell’installazione. Questoè compatibile con tutti i prodotti abilitati Blue VO!CE, comprese le cuffie da gioco G733, PRO X Gaming e PRO X Wireless, e i microfoni Blue Yeti X, Blue Yeti X World of Warcraft Edition, Blue Yeti e Blue Yeti Nano. Per scaricarlo, visitate il sito logitechG.com/ghub o selezionate “Controlla aggiornamento” nelle impostazioni di G HUB.

Aggiornamenti del creatore nel driver di novembre di NVIDIA Studio

La Studio Suite continua a crescere con NVIDIA Texture Tools 3, che permette agli utenti di creare file di texture compressi e di alta qualità. La nuova API permette ad artisti 3D, sviluppatori di giochi e software di rendering di comprimere le texture sulla GPU, riducendo sostanzialmente l’uso della memoria e accelerando i flussi di lavoro creativi.

Twinmotion 2022.1 ha abilitato il ray tracing RTX accelerato con RT Cores sulle GPU NVIDIA RTX. Grazie al supporto dei driver dell’ultimo aggiornamento, gli architetti possono effettuare il rendering di immagini e video fotorealistici con una GPU GeForce RTX 3080, riducendo significativamente i tempi di attesa rispetto alle GPU della generazione precedente. I filtri di motion blur di OctaneRender 2021.1 sono accelerati sulle GPU professionali GeForce RTX 30 Series e NVIDIA RTX. I progettisti non sono più obbligati a usare workaround per ottenere riflessi realistici, lavorando con il motion blur.

V-Ray 5 Update 2 include una nuova funzione V-Ray Decal che aggiunge decalcomanie alle superfici con qualsiasi angolazione senza lavoro aggiuntivo di UVW o senza disturbare i materiali sottostanti. L’aggiornamento include anche un nuovo layer Sharpen/Blur per un maggiore controllo artistico senza dover lasciare 3ds Max, il tutto accelerato su GPU NVIDIA RTX. La nuova accelerazione GPU nel Light caching riduce le perdite di luce e lo sfarfallio nelle sequenze di final frame. L’approssimazione dell’illuminazione globale, precedentemente calcolata solo sulle CPU (anche quando era disponibile il rendering su GPU) è ora accelerata dalle GPU NVIDIA RTX, accelerando drasticamente i rendering dei frame finali.

Houdini 19 ha rilasciato il suo nuovo motore di rendering XPU Karma in alpha, che utilizza CPU e GPU, portando Optix alle GPU NVIDIA RTX. Nei test, un’enorme sequenza volumetrica di 3 miliardi di voxel che ha richiesto più di tre giorni di rendering su una piccola render farm con una CPU Karma è stata renderizzata durante la notte su una macchina alimentata da Karma XPU con una GPU NVIDIA Serie 30.

Unity ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento beta che integra NVIDIA DLSS, che offre una grafica di qualità superiore a prestazioni più elevate per la migliore esperienza. L’aggiornamento permette agli sviluppatori di abilitare DLSS nei giochi e nelle esperienze create con Unity. Guarda come 24 Entertainment usaDLSSin Naraka: Bladepoint. Questi straordinari miglioramenti dell’app creatore, insieme ai progressi di Omniverse, sono tutti supportati dal driver Studio di novembre (472.47), pronto per il download ora.

Condividi l’amore per il Natale

Il bundle Adobe Creative Cloud è tornato, a partire dal 12 novembre nelle Americhe e dal 16 novembre in alcuni paesi europei e asiatici. Per questa festività, è possibile ottenere tre mesi di Adobe Creative Cloud (per un valore di 238,47 dollari) acquistando un laptop o un desktop NVIDIA Studio selezionato – valido per i nuovi clienti Adobe e per quelli esistenti.

Le GPU NVIDIA RTX, l’esclusiva tecnologia dei driver e l’AI lavorano armoniosamente per aumentare le prestazioni del sistema NVIDIA Studio e migliorare 70+ app creative. NVIDIA Studio ha collaborato con Sketchfab e Acer ConceptD per la Collision: Nature & Civilization 3D Art Challenge. Scegliete un momento nel tempo – passato, presente o futuro – e raccontate una storia sulla nostra complessa relazione con la natura in una scena 3D. Partecipate oggi stesso e vinci fantastici premi, fra cui un nuovo laptop ConceptD 5 Studio con grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Il concorso termina il 29 novembre. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!