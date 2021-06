NVIDIA Ray Tracing e DLSS: ora sono 130 i titoli supportati e non solo

Continua a crescere il numero dei titoli compatibili con le più recenti tecnologie NVIDIA quali DLSS e Ray Tracing per una epserienze di gioco sempre migliore

NVIDIA annuncia che più di 130 giochi e applicazioni creative supportano ora le tecnologie di accelerazione NVIDIA RTX, tra cui il ray-tracing accelerato da RT Core, le funzionalità di Deep Learning Super Sampling (DLSS) di NVIDIA e di AI accelerata da Tensor Core. Inoltre, la tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex supporta ora 12 dei 15 migliori giochi sparatutto competitivi. Dal lancio delle GPU GeForce RTX di NVIDIA, avvenuto due anni fa e che ha introdotto una serie di tecnologie che hanno trasformato radicalmente il gioco per PC e la creazione di contenuti, NVIDIA ha lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi, i produttori di applicazioni e gli enti di standardizzazione del settore per sfruttare al meglio queste innovazioni e creare un nuovo standard per i giochi per PC e le app di creazione di contenuti. Matt Wuebbling, vicepresidente del marketing globale di GeForce, NVIDIA, ha dichiarato:

L’RTX ha fissato un nuovo standard, grazie al ray-tracing e al DLSS di NVIDIA che spingono la qualità dell’immagine e le prestazioni a livelli precedentemente inimmaginabili. Gli sviluppatori che mirano a offrire la migliore esperienza di gioco possibile su PC si affidano alle tecnologie NVIDIA per raggiungere questo obiettivo.

NVIDIA Ray-Tracing e DLSS: il supporto continua a crescere

L’elenco dei franchise videoludici, motori grafici di gioco, sviluppatori di giochi, editori di giochi e produttori di hardware/periferiche che utilizzano le tecnologie da gaming sperimentate da NVIDIA è molto ampio. Attualmente oltre 60 giochi supportano il ray-tracing o il DLSS, e altri 20 titoli hanno adottato la tecnologia NVIDIA Reflex.

Il DLSS di NVIDIA è in grado di aumentare le prestazioni fino al doppio pur mantenendo una qualità dell’immagine nitida e chiara. Per questo motivo, proprio gli esperti del settore hanno soprannominato questa tecnologia “magia nera”, che permette di superare il trade-off tra prestazioni e qualità dell’immagine – ostacolo che i produttori di GPU hanno sempre dovuto affrontare. L’adozione del DLSS è stata molto rapida; difatti, la tecnologia supporta l’Unreal Engine e Unity Engine, numerosi motori di gioco privati e oltre 50 titoli. Tra le migliori lineup di franchise videoludici che utilizzano il DLSS per offrire un nuovo livello di grafica vi sono Battlefield, Call of Duty, Control, Crysis, Cyberpunk, Death Stranding, DOOM, Final Fantasy, Fortnite, Marvel Avengers, Metro, Minecraft, Monster Hunter, Outriders, Red Dead Redemption, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tomb Raider, War Thunder, Watch Dogs, Wolfenstein e molti altri.

Come parte integrante dell’ecosistema NVIDIA Studio, altre 70 applicazioni di creazione di contenuti e progettazione supportano il ray-tracing accelerato da RTX, il DLSS o funzionalità IA, come Super Resolution in Adobe Photoshop, Magic Mask in Blackmagic Design DaVinci Resolve e AI Audio Noise Removal in OBS.

Il COMPUTEX 2021 annuncia tanti nuovi giochi RTX

La manifestazione internazionale “COMPUTEX” che si svolge questa settimana vede protagonista una valanga di nuovi giochi RTX in arrivo. Tra i titoli presentati durante il keynote di NVIDIA che supporteranno sia il ray tracing sia il DLSS vi sono: The Ascent, DOOM Eternal, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey e The Persistence. Inoltre, tra i nuovi giochi che godranno di prestazioni accelerate grazie all’adozione del DLSS vi sono Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege.

La rapida diffusione delle tecnologie RTX segna un momento fondamentale per l’industria del gaming e rappresenta una delle novità più apprezzate e velocemente adottate nella storia delle tecnologie per PC. Le tecnologie RTX sono diventate velocemente onnipresenti nei più grandi giochi contemporanei e i titoli più popolari di tutti i tempi non fanno eccezione, così come i più famosi battle royale e GDR. A beneficio dei creatori e dei broadcaster, l’RTX sta accelerando la migliore applicazione per la fotografia – Adobe Photoshop, la migliore applicazione per il video editing – Adobe Premiere Pro, la migliore applicazione per il broadcast – OBS, e tutti i principali renderer 3D.

NVIDIA Reflex supporta ora 12 dei 15 migliori giochi sparatutto competitivi

NVIDIA Reflex è una suite di tecnologie che misura e ottimizza la latenza del sistema nei giochi competitivi e migliora la reattività del PC, rendendo più facile per i giocatori prendere di mira gli avversari e reagire ai loro colpi. Tempo fa è stato annunciato che Reflex sarebbe arrivato su CrossFire HD, Escape from Tarkov, Naraka: Bladepoint e War Thunder. Solo nove mesi dopo il suo lancio, NVIDIA annuncia che 12 dei 15 sparatutto competitivi più apprezzati supportano ora Reflex, tra cui Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Destiny 2, Enlisted, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, Rust e Valorant.

Ecco alcune dichiarazioni dei principali sviluppatori:

I mattoncini assemblabili LEGO sono un evergreen, conosciuti e amati da tutti. Il Ray Tracing e il DLSS di NVIDIA nelle GeForce RTX danno vita al mondo LEGO, grazie a immagini sbalorditive e prestazioni molto fluide.

– Mkkel Fredborg, tech lead di Light Brick Studio, creatori di LEGO Builder’s Journey

Stiamo creando per i nostri giocatori un’esperienza coinvolgente basata sull’investigazione e risoluzione di enigmi che ricorda l’universo SCP, in questo modo i giocatori non sapranno mai cosa sta per accadere. In questo contesto, il Ray Tracing è determinante e ci aiuta a garantire questa immersione grazie ad effetti di luce realistici. Il DLSS di NVIDIA fornisce prestazioni ineguagliabili, quindi l’unica cosa su cui concentrarsi è scoprire la verità e sfuggire alla morte

– XiangYu Luo , CEO di NEKCOM Entertainment, creatori di DYING : 1983

Questa eccezionale tecnologia offre ai giocatori l’esperienza più coinvolgente mai vista nel genere dei giochi di sopravvivenza. L’illuminazione globale in Ray-tracing dà vita ai mondi creati da Icarus con un altro livello di realismo. Il DLSS di NVIDIA fornisce un significativo incremento delle prestazioni senza rinunciare a un’ottima qualità dell’immagine grazie ai Tensor Core delle GPU GeForce RTX, garantendo così ai nostri giocatori un’esperienza il più fluida possibile.

– Dean Hall, CEO di RocketWerkz, creatori di Icarus

In Rainbow Six Siege, una frazione di secondo può davvero fare la differenza tra la vita e la morte digitale. Il DLSS di NVIDIA garantisce il massimo delle prestazioni e della qualità dell’immagine, per una vittoria sempre pronta nel mirino della tua arma.

– Anthony De Rochefort, programmatore 3D di Ubisoft, creatori di Rainbow Six

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!