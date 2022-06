Nuovo macOS ventura: novità da casa Apple

Apple annuncia il nuovo macOS Ventura. Il sistema aggiornato con nuove funzionalità di produttività e gioco

Apple (qui per informazioni sull’azienda) ha presentato oggi in anteprima il nuovo macOS Ventura. Questa è ultima versione del sistema operativo desktop più avanzato al mondo, che porta l’esperienza Mac a un livello completamente nuovo. Stage Manager offre agli utenti Mac un modo completamente nuovo per rimanere concentrati sull’attività di fronte a loro passando senza problemi tra app e finestre. Continuity Camera utilizza iPhone come webcam sul Mac per fare cose che non erano mai state possibili prima. Inoltre, con l’arrivo di Handoff su FaceTime, gli utenti possono avviare una chiamata FaceTime sul proprio iPhone o iPad e passarla velocemente al proprio Mac.

Mail e Messaggi sono dotati di nuove fantastiche funzionalità che rendono le app le migliori di sempre. Mentre Safari, il browser più veloce del mondo su Mac, inaugura un futuro senza password con le chiavi di accesso. Infine. con la potenza del silicio Apple e i nuovi strumenti per sviluppatori in Metal 3, i giochi su Mac non sono mai stati migliori di così.

Dichiarazioni sul “nuovo macOS Ventura”

Di seguito, sono riportate le dichiarazioni rilasciate sul nuovo macOS Ventura.

macOS Ventura include potenti funzionalità e nuove innovazioni che aiutano a rendere l’esperienza Mac ancora migliore. Nuovi strumenti come Stage Manager rendono la concentrazione sulle attività e lo spostamento tra app e finestre più facile e veloce che mai. Continuity Camera porta nuove funzionalità di videoconferenza su qualsiasi Mac, inclusi Desk View, Studio Light e altro,

ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple. Che aggiunge

Con nuove utili funzionalità nelle varie app e un design aggiornato per Spotlight, Ventura arricchisce molti dei modi in cui i clienti utilizzano i loro Mac.

Il nuovo Stage Manager

Stage Manager, organizza automaticamente le app e le finestre aperte in modo che gli utenti possano concentrarsi sul proprio lavoro. La finestra in cui stanno lavorando gli utenti viene visualizzata in primo piano al centro e altre finestre aperte vengono visualizzate sul lato sinistro. In questo modo possano passare rapidamente e facilmente da un’attività all’altra. Gli utenti possono anche raggruppare le finestre quando lavorano su attività o progetti specifici che richiedono app diverse. Stage Manager funziona in sinergia con altri strumenti per la creazione di finestre di macOS. tra questi abbiamo Mission Control e Spaces.

Connessione ed intercambiabilità tra i vari dispositivi

Continuity Camera ora offre ai clienti Mac la possibilità di utilizzare il proprio iPhone come webcam. In più sblocca nuove funzionalità che non erano mai state possibili prima su una webcam normale. Con la potenza di Continuity, il Mac può riconoscere e utilizzare automaticamente la fotocamera dell’iPhone quando si trova nelle vicinanze. Questo senza la necessità di riattivarla o selezionarla. L’iPhone può persino connettersi al Mac in modalità wireless per una maggiore flessibilità.

Continuity Camera offre funzionalità innovative a tutti i computer Mac, tra cui Center Stage, modalità Ritratto e la nuova Studio Light. Inoltre, Continuity Camera si collega alla fotocamera ultragrandangolare di iPhone per abilitare Desk View. questo mostra contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua scrivania. Ottimo per creare video fai-da-te, mostrare schizzi su FaceTime e molto altro ancora.

Novità su FaceTime

Handoff ora arriva su FaceTime, consentendo agli utenti di avviare una chiamata FaceTime su un dispositivo Apple e trasferirla senza problemi su un altro dispositivo Apple nelle vicinanze. Gli utenti possono partecipare a una chiamata FaceTime su iPhone o iPad, per poi spostarla sul proprio Mac con un semplice clic. Oppure possono avviare una chiamata sul proprio Mac e passare a iPhone o iPad quando devono continuare in movimento.

Aggiornamenti app del nuovo macOS Ventura

Safari offre l’esperienza di navigazione più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico su Mac, insieme a funzionalità all’avanguardia per la privacy. In macOS Ventura, Safari introduce un nuovo potente modo per gli utenti di navigare insieme. Questo avviene con i gruppi di schede condivisi. Amici, familiari e colleghi possono condividere i loro siti preferiti in Safari e vedere quali schede stanno guardando gli altri dal vivo. Gli utenti possono anche creare un elenco di segnalibri su una Pagina iniziale condivisa e persino avviare una conversazione di Messaggi o una chiamata FaceTime direttamente da Safari, ottimo per pianificare un viaggio o cercare insieme un progetto.

Per quanto riguarda Mail, ora utilizza tecniche all’avanguardia per fornire risultati più pertinenti, accurati e completi. Gli utenti possono trovare rapidamente ciò che stanno cercando non appena fanno clic nella ricerca, inclusi e-mail, contatti, documenti, foto e altro ancora recenti, il tutto prima ancora di iniziare a digitare. Possono anche pianificare le e-mail e persino annullare la consegna dopo aver premuto invio. In Mail, gli utenti possono impostare promemoria per tornare a un messaggio in una data e un’ora particolari.

Messaggi e Spotilight

Messaggi sul Mac ora include la possibilità di modificare o annullare un messaggio inviato di recente. Permette anche di contrassegnare un messaggio come non letto o persino recuperare i messaggi eliminati accidentalmente. Nuova funzione di collaborazione rendere il lavoro con gli altri rapido e senza interruzioni. Ora, quando un utente condivide un file tramite Messaggi utilizzando il foglio di condivisione o trascina e rilascia, può scegliere di condividere una copia o collaborare. Quando scelgono di collaborare, tutti in un thread di Messaggi vengono aggiunti automaticamente. E quando qualcuno apporta una modifica al documento condiviso, gli aggiornamenti delle attività vengono visualizzati nella parte superiore del thread. Gli utenti possono anche partecipare alle sessioni di SharePlay dal proprio Mac direttamente in Messaggi, così possono chattare e partecipare a esperienze sincronizzate.

Spotlight include un design aggiornato che semplifica la navigazione, nuove funzionalità che offrono un’esperienza più coerente su tutti i dispositivi Apple e Quick Look per visualizzare rapidamente in anteprima i file. Gli utenti possono ora trovare le immagini nella loro libreria di foto, nel sistema e sul Web. Possono persino cercare le foto in base a posizione, persone, scene o oggetti e Live Text consente loro di cercare in base al testo all’interno delle immagini. Per essere ancora più produttivi, gli utenti possono ora eseguire azioni da Spotlight, come avviare un timer, creare un nuovo documento o eseguire una scorciatoia.

iCloud

Con iCloud Shared Photo Library, gli utenti possono ora creare e condividere una libreria di foto separata tra un massimo di sei membri della famiglia, in modo che tutti possano godersi tutte le loro foto. Gli utenti possono scegliere di condividere tutte le foto esistenti dalle loro raccolte personali o di condividere in base a una data di inizio o alle persone nelle foto. Per aiutare a mantenere aggiornata la loro Libreria condivisa, gli utenti riceveranno suggerimenti intelligenti. Ogni utente nella Libreria foto condivisa può aggiungere, eliminare, modificare o aggiungere ai preferiti le foto e i video condivisi, che appariranno nei ricordi e nelle foto in primo piano di ciascun utente.

Navigazione più sicura in Safari

La navigazione in Safari è ancora più sicura con passkey, credenziali di nuova generazione, facili da usare e progettate per sostituire le password. Le passkey sono chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate su un server Web, quindi gli hacker non possono trapelarle o indurre gli utenti a condividerle. Le passkey semplificano l’accesso in sicurezza, utilizzando Touch ID o Face ID per la verifica biometrica e il portachiavi iCloud per la sincronizzazione su Mac, iPhone, iPad e Apple TV con crittografia end-to-end. Funzioneranno anche su app e sul Web e gli utenti possono persino accedere a siti Web o app su dispositivi non Apple utilizzando il proprio iPhone.

Esperienze di gioco mai viste con il nuovo macOS Ventura

La potenza del silicio Apple consente a ogni nuovo Mac di eseguire facilmente giochi AAA, inclusi titoli in arrivo come GRID Legends di EA e Resident Evil Village di Capcom. E poiché il silicio Apple alimenta anche iPad, gli sviluppatori di giochi avere un numero ancora maggiore di utenti, come No Man’s Sky di Hello Games, che arriverà sia su Mac che su iPad entro la fine dell’anno.

Metal 3, l’ultima versione del software che alimenta l’esperienza di gioco su tutte le piattaforme Apple, introduce nuove funzionalità che portano l’esperienza di gioco su Mac a nuovi livelli. L’upscaling di MetalFX consente agli sviluppatori di eseguire rapidamente il rendering di scene complesse utilizzando fotogrammi a bassa intensità di elaborazione. Quindi, applicare il ridimensionamento della risoluzione e l’anti-aliasing temporale. Il risultato sono prestazioni accelerate che offrono ai giocatori una sensazione più reattiva e una grafica dall’aspetto sbalorditivo. Gli sviluppatori di giochi beneficiano anche di una nuova API di caricamento rapido delle risorse che riduce al minimo i tempi di attesa fornendo un percorso più diretto dallo storage alla GPU. In questo modo i giochi possano accedere facilmente a texture e geometrie di alta qualità necessarie per creare mondi estesi per un gameplay realistico e coinvolgente.

Altre novità in arrivo

Live Text utilizza l’intelligence sul dispositivo per riconoscere il testo nelle immagini nel sistema e ora aggiunge il supporto per i fotogrammi video in pausa, oltre al testo giapponese e coreano. Gli utenti ora possono anche sollevare il soggetto da un’immagine e rilasciarlo in un’altra app. E Visual Look Up espande le sue capacità di riconoscimento per includere ora animali, uccelli, insetti, statue e ancora più punti di riferimento. Le app Meteo e Orologio, con tutte le funzionalità che gli utenti conoscono e amano di iPhone, sono state ottimizzate per Mac.

Impostazioni di sistema è il nuovo nome per le Preferenze di Sistema e viene fornito con un design aggiornato e semplificato che è più facile da navigare e immediatamente familiare agli utenti di iPhone e iPad. La sicurezza di macOS diventa ancora più forte con i nuovi strumenti che rendono il Mac più resistente agli attacchi. Tra questi Rapid Security Response che interviene tra i normali aggiornamenti per mantenere facilmente aggiornata la sicurezza senza dover riavviare.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo macOS Ventura?