Nuovo aggiornamento Firefox: protezione cookie predefinita

Firefox implementa la protezione totale dei cookie per impostazione predefinita. Dopo il nuovo aggiornamento, afferma che ora è il browser principale più sicuro

Mozilla sta implementando la protezione totale dei cookie per impostazione predefinita a tutti gli utenti desktop di Firefox (per maggiori informazioni clicca qui). Secondo l’azienda, questo rende Firefox il browser Web più sicuro e privato, poiché i cookie ora possono essere confinati al sito in cui sono stati creati.

Dettagli sul nuovo aggiornamento Firefox

La protezione totale dei cookie è una funzionalità destinata a proteggerti dal tracciamento senza influire sulla tua esperienza di navigazione. Fondamentalmente, creerà un “jar” per ogni sito Web che visiti, che consentirà ai siti Web di vedere solo il tuo comportamento sui singoli siti. Prendiamo questo esempio dal team di Mozilla Firefox. Ogni volta che un sito Web, o contenuto di terze parti incorporato in un sito Web, deposita un cookie nel browser, quel cookie è limitato al contenitore dei cookie assegnato solo a quel sito Web. Nessun altro sito Web può accedere ai barattoli dei cookie che non gli appartengono e scoprire cosa sanno di te i cookie degli altri siti Web. In tal modo saremo finalmente liberi da annunci invasivi.

Total cookie Protection

Mozilla ritiene che Total Cookie Protection possa aiutarti a godere di una migliore privacy e a un’esperienza di navigazione eccezionale. Si basa sugli strumenti esistenti in Firefox ed è migliore delle funzionalità anti-tracciamento del browser. Questo è anche più difficile da abusare, poiché con Enhanced Tracking Protection di Firefox, i tracker sono stati mantenuti in base a un elenco. Ciò ha consentito agli aggressori di impostare nuovi domini come soluzione alternativa. Total Cookie Protection risolve questo problema limitando la funzionalità a tutti i cookie e non solo a quelli in un elenco.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento Total cookie Protection di Firefox ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).