NordVPN: in arrivo una nuova promozione con buoni regalo annessi!

Una nuovissima promozione è in arrivo in casa NordVPN.

La sicurezza online è una priorità per molti, e NordVPN sta alzando l’asticella con la sua nuova e avvincente iniziativa. Dal 28 agosto all’1 ottobre, i nuovi utenti NordVPN in Italia avranno l’opportunità di godere di un’affare senza precedenti, arricchito da vantaggi che promettono di riscrivere le regole del gioco. Questa eccezionale campagna presenta una combinazione esplosiva di risparmio, extra e premi esclusivi, progettata per offrire agli utenti un’esperienza completa e gratificante. In un mondo sempre più connesso, la protezione dei dati personali e della privacy online è fondamentale. NordVPN rende questa protezione non solo accessibile, ma anche incredibilmente vantaggiosa.

I nuovi utenti avranno l’opportunità di accedere a uno sconto fino al 68% (cliccando qui) sulla tariffa regolare, in base al piano selezionato. Un risparmio significativo che offre un incentivo ancora più forte per garantire la propria sicurezza digitale. NordVPN dimostra il suo impegno per la sicurezza online in modo tangibile offrendo ai nuovi utenti un regalo straordinario. Chi opta per il piano biennale entro il 12 settembre riceverà ben 3 mesi extra aggiunti alla durata del proprio abbonamento.

NordVPN: promozione e regali per i nuovi utenti

Questa mossa non solo estende la protezione, ma dimostra la volontà di NordVPN di andare oltre e premiare coloro che si impegnano seriamente per la loro sicurezza online. Una caratteristica che rende questa campagna ancora più avvincente è l’aggiunta di buoni regalo Amazon.it. Maggiore è il piano biennale scelto, maggiore sarà il valore del premio. Con l’acquisto del piano da 2 anni-Standard, gli utenti riceveranno un buono regalo Amazon.it da 10€. Per coloro che optano per il piano da 2 anni-Plus, il premio salirà a 20€. Infine, il piano da 2 anni-Completo garantirà un premio di 30€, permettendo agli utenti di godere di un ulteriore vantaggio.

Questa campagna rappresenta un’opportunità unica per i nuovi utenti NordVPN in Italia di accedere a un mondo di sicurezza digitale avanzata, risparmio e premi stimolanti. Con un’offerta così straordinaria, non c’è mai stato un momento migliore per fare il salto verso una navigazione online sicura e senza compromessi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: la protezione online sta raggiungendo nuove vette con NordVPN.

