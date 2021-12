Microsoft Office presenta un nuovo video editor

In arrivo un video editor per Microsoft Office. A breve potrete registrare, editare e condividere video con Office per Android.

Ebbene sì, Microsoft presto aggiungerà un video editor alla sua applicazione per cellulare Office, che permetterà di creare ben più che semplici documenti, usando il software di Office.

Secondo un nuovo post di Microsoft 365 RoadMap, è in arrivo un video editor per l’applicazione Office disponibile per gli utenti di Android dall’inizio di questo mese.

Il nuovo editor di Microsoft permetterà agli utenti di creare delle brevi videoclip e ovviamente editarle prima di condividerle con le persone sul network.

Mentre ci sono app create appositamente per l’editing, come Powerdirector, il nuovo aggiornamento dell’app della compagnia Microsoft permetterà di creare delle videoclip direttamente dall’applicazione, senza dover installare altri software sugli smartphone Android.

Funzionalità premium

Se desiderate aggiungere più fascino alle immagini per i vostri progetti in Excel, Word, Outlook e Powerpoint, Microsoft ha annunciato altri contenuti in arrivo per Office.

Per iniziare, clicca semplicemente su Inserisci, scorri fino a Immagini e clicca sull’opzione Immagini in evidenza. Da qui potrete accedere ad una vasta galleria di immagini da inserire nei vostri documenti e non solo, potrete aggiungere anche icone e stickers.

Di recente Microsoft ha anche aggiunto Cartoon People all’applicazione Office per permettere agli utenti di creare artwork e raccontare storie aggiungendo caratteri speciali e diversi scenari. Cartoon People può essere trovato nella libreria della versione premium sotto la categoria Icons e possono aggiungere un tocco di colore in più ai vostri documenti e alle vostre presentazioni.

Microsoft Office più creativo

L’aggiunta di un video editor e contenuti creativi premium all’interno del software dell’applicazione della grande Microsoft renderà possibile agli utenti di sbizzarrire la loro creatività dove di norma non ci si aspetterebbe di poterlo fare.

Crediamo che questo aggiornamento di Microsoft sia senza dubbio un toccasana per gli utenti più creativi che desiderano creare contenuti più personali, creativi e con più singolarità, con l’obbiettivo di distinguersi da tutti gli altri documenti o presentazioni per rendere i loro lavori più unici.

