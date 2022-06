Microsoft: ecco l’aggiornamento KB5016138 per Windows 11

L’aggiornamento cumulativo KB5016138, di Windows è disponibile per il download su Windows 11 e sulle versioni di Windows 10 supportate.

Microsoft afferma che questo aggiornamento risolve un problema precedentemente causato, da un altro aggiornamento cumulativo, che rendeva impossibile l’utilizzo di app come Microsoft Teams, OneDrive e Outlook. Tuttavia, è importante notare che sono stati colpiti solo i dispositivi Arm.

Il colosso dell’informatica ha dichiarato:

In un nuovo annuncio di questa settimana, Microsoft spiega che il problema è stato finalmente risolto con il rilascio di un aggiornamento fuori banda, che può essere scaricato solo sui dispositivi Arm. L’aggiornamento è KB5016138 e può essere installato solo sulle versioni di Windows interessate.

L’azienda afferma:

Questo problema è stato risolto nell’aggiornamento di sicurezza out-of-band KB5016138, rilasciato il 20 giugno 2022. Questo aggiornamento è disponibile solo per i dispositivi Windows basati su Arm. Questo aggiornamento non è necessario per i dispositivi basati su x86 o x64 che utilizzano CPU AMD o Intel, pertanto non è disponibile per tali architetture. È disponibile tramite Windows Update, Windows Update for Business, Windows Server Update Services (WSUS) e Microsoft Update Catalog.