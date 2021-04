Microsoft Edge: aggiunte nuove funzionalità e features

Microsoft ha da poco lanciato una nuova versione del suo browser Edge sia per sistemi Windows sia per MacOS

Oltre alla risoluzione di bug e alcuni fix, le nuove funzionalità introdotte da Microsoft includono anche una nuova modalità kids e la disponibilità per tutti gli utenti del Password Monitor. La modalità bambini rende più facile controllare dai genitori quali siti visitano i propri figli. Sono disponibili una serie di siti web approvati e che possono essere ampliati. Edge ha anche due impostazioni di età: 5-8 anni e 9-12 anni.

Password Monitor invece è una funzionalità che permette all’utente di salvare le credenziali di accesso ai siti. In questo modo è possibile accedervi molto più velocemente. È inoltre in grado generare password con sequenze molto complesse grazie al generatore integrato. In aggiunta è stato migliorata la ricerca di contenuti multimediali attraverso il motore di ricerca Bing. Ora si possono sfogliare i video suddivisi per categorie; ed possibile creare delle playlist anche solo prendendo e trascinando insieme i contenuti. Questa è una features molto interessante.

Un’altra novità degna di nota è quella riguardante la cronologia. Da adesso infatti è possibile ricercare un sito visitato in precedenza senza ricordarsi il nome effettivo. Basta conoscere anche solo un termine che ha a che fare con la pagina che si sta ricercando. Questa nuova funzionalità è molto interessante in quanto a volte la cronologia non è considerata, e spesso viene trascurata dai programmatori e dagli aggiornamenti.

Queste nuove correzioni, prima di essere introdotte, sono state ampiamente provate in versioni distribuite ai tester. Non dovrebbero esserci problemi di bug portati dall’aggiornamento.

Per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.