Microsoft Edge 92: rilasciata una beta per Android

L‘azienda di Redmond sta lavorando attivamente sul browser proprietario Microsoft Edge, migliorandolo non solo su desktop ma anche per mobile

Durante questa settimana è stata rilasciata la prima beta relativa a Microsoft Edge 92 per Android. Gli utenti quindi hanno potuto testare con mano i grandi cambiamenti portati dall’aggiornamento del famoso browser. Purtroppo non è stato comunicato alcun registro delle modifiche; ma probabilmente ciò è dato dal fatto che si tratti di una versione di prova prevista solo per i test.

Microsoft non ha esitato a incoraggiare i propri utenti a provare la versione e a inviare un feedback; per aiutare il team dell’azienda a migliorare l’esperienza di ogni aggiornamento prima che questo venga rilasciato.

Questo sistema di test, basato sul riscontro degli utenti, è ottimo per chi è curioso di provare le nuove funzionalità incluse negli aggiornamenti. Allo stesso tempo, in questo modo, Microsoft riceve segnalazioni di bug e feedback generali che gli consentono di perfezionare il prodotto e di risolvere i vari problemi relativi all’esperienza d’uso.

In un certo senso si può dire che l’azienda di Redmond stia seguendo la stessa via che ha percorso Google. Il possessore del browser più usato al mondo infatti ha recentemente rilasciato delle build di test per dare la possibilità ai propri utenti di provare nuove funzionalità prima di arrivare a versioni adatte al grande pubblico e quindi più stabili.

Microsoft Edge beta per mobile: i requisiti

La versione beta del browser Microsoft Edge richiede almeno Android 5.0 per il sistema operativo di Google; quindi dovrebbe poter essere installato sulla maggior parte dei dispositivi mobili in circolazione. Inoltre è bene sottolineare che Microsoft sta lavorando al browser mobile anche per iPhone, non solo per dispositivi Android.

