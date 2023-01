Microsoft Defender: problema con i collegamenti nel menu start di Windows

Recentemente un aggiornamento di Microsoft Defender ha portato alla cancellazione di alcuni collegamento dal menu start di Windows

Diverse segnalazioni di utenti Windows hanno manifestato un problema con il nuovo aggiornamento di Microsoft Defender. Quello che succedeva era un’improvvisa cancellazione di alcuni collegamenti nel menu Start. Questi collegamenti non sono altro che oggetti a livello di file system che vengono salvati con estenzione .lnk.

I collegamenti ai programmi installati su Windows di solito vengono memorizzati nella cartella %programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs . Per visualizzarli, vi basterà incollare questo percorso nella barra che vi comparirà premendo Windows+R.

Microsoft Defender: la soluzione dell’azienda

Dopo diverse analisi condotte dagli ingegneri e dagli esperti, l’azienda di Redmond ha confermato la presenza di un malfunzionamento nell’aggiornamento 1.381.2140.0 di Microsoft Defender. La distribuzione è stata così interrotta bruscamente e, di seguito, è stata rilasciata una versione corretta. Più in particolare, hanno scoperto che la cancellazione avveniva solo agli utenti che avevano attivata la funzionalità ASR (Attack Surface Reduction). Questa funzione riduce la superficie d’attacco delle applicazioni rendendole meno attaccabili.

La regola che ha mandato in tilt il sistema si chiama Blocca le chiamate API Win32 dalle macro di Office. Se voi avete fatto delle copie shadow, sarà comunque possibile ripristinare i collegamenti recandovi all’interno della cartella %programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu , facendo click col tasto destro sulla cartella Programmi -> Proprietà e, per finire, sulla scheda Versioni precedenti.

