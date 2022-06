macOS Ventura supporta Rosetta: novità per ARM Linux

E voi cosa ne pensate di questa news dal mondo Apple? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

In macOS 13 e nelle versioni successive, su computer Mac con chip di silicio Apple , il framework di virtualizzazione supporta Rosetta nelle macchine virtuali (VM) ARM Linux. Rosetta è un processo di traduzione che consente agli utenti di eseguire app che contengono istruzioni x86_64 su silicio Apple. In macOS, ciò consente alle app create per computer Mac basati su Intel di funzionare senza problemi su silicio Apple. Rosetta consente la stessa funzionalità per le app Intel Linux nelle macchine virtuali ARM Linux.

Una nuova funzionalità porta il supporto per Rosetta nelle macchine virtuali ARM Linux che utilizzano il silicio Apple. L’ha annunciato Apple (insieme ad una serie di altri aggiornamenti per Mac con macOS Ventura) al WWDC questa settimana. Il nuovo macOS Ventura consentirà agli utenti di eseguire binari Linux x86_64 su ARM Linux utilizzando lo stesso software di traduzione Rosetta che consente agli utenti di eseguire app Intel su silicio Apple .

Notizia dell’ultime ore. Il nuovo Apple, macOS Ventura (descritto ampiamente nel nostro precedente articolo ) supporta Rosetta . Il sistema tradurrà i binari Intel Linux in esecuzione su macchine virtuali ARM Linux . L’Apple (per maggiori info sull’azienda clicca qui )ha annunciato macOS Ventura al WWDC questa settimana. La 13a iterazione di macOS include alcuni aggiornamenti piuttosto importanti per Mac.

Aniello Cozzolino

