Internet Explorer fuori servizio: c’è la data ufficiale

È stata resa nota la data dell’aggiornamento di Edge che metterà una volta per tutte fuori servizio Internet Explorer, scopriamone di più

Abbiamo spesso affrontato la tematica internet explorer, relativamente alla poca sicurezza che ormai aleggia su questo software. Spesso siamo stati i primi ad invogliare a disinstallarlo, non tanto per la poca usabilità, quanto per la poca sicurezza. Crescono giorno dopo giorno le vulnerabilità che fanno leva sui potenziali rischi derivanti dall’esecuzione di codice arbitrario. Esiste però una data, resa recentemente nota, che metterà fuori servizio Internet Explorer una volta per tutte.

Internet Explorer fuori servizio: ecco la data ufficiale

La multinazionale di Redmond ha reso nota la disattivazione completa di Internet Explorer a partire dal 14 febbraio 2023. A dispetto di come era stata raccontata prima, il browser non verrà bloccato tramite un aggiornamento distribuito, bensì con un aggiornamento di Microsoft Edge.

Per le utenze aziendali è consigliata la migrazione alla modalità riservata ad Edge entro il 14 febbraio, così facendo le applicazioni legacy compatibili rimarranno in funzione per tutto l’intervallo temporale.

Per quanto concerne i riferimenti visuali al celebre browser che ha sicuramente segnato un’epoca, bisognerà attendere fino al 23 maggio, data nella quale Microsoft rilascerà un aggiornamento opzionale. La rimozione totale avverrà invece il 13 giugno 2023 in occasione del celebre patch day.

È possibile comunque attivare la modalità Internet Explorer su Edge. Per farlo è necessario scrivere nella barra degli indirizzi questo codice edge://settings/defaultbrowser scegliendo il ricaricamento dei siti in modalità IE.

Voi cosa ne pensate della scelta di mettere fuori servizio Internet Explorer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.