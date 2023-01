CHILI: nuova App iOS e novità per le smart TV

In arrivo la nuova App iOS della piattaforma di streaming CHILI oltre a tantissime novità per le smart TV

CHILI (qui per maggiori info) è la piattaforma streaming che propone film, serie TV, intrattenimento e una serie di canali lineari ricevibili sempre tramite connessione Internet. Nelle ultime ore ha reso disponibile la nuova applicazione per Apple iOS ed ha introdotto alcune novità su Android TV. L’applicazione CHILI è già scaricabile dai principali marketplace e gli upgrade riguardano, da un lato la versione mobile app per iOS, dall’altro l’universo app per ANDROID TV e FIRE TV.

Dettagli sulla nuova App iOS CHILI

Per il mondo iOS (iPhone e iPad), la versione 1.1 rilasciata sull’ Apple Store è frutto di un progetto di redesign e architettura completamente rivoluzionati. Con benefici per l’utente sia lato UX che codice di sviluppo e comprende l’aggiunta della search bar per una navigazione più semplice e intuitiva. Questa versione si aggiunge a quelle dedicate al mondo Android mobile e TV dove la app CHILI è presente sul PlayStore di Google, AppGallery di HUAWEI, Galaxy Store di Samsung oltre all’ecosistema Smart TV.

Le principali novità della nuova App iOS CHILI

Le principali novità implementate dalla unit CHILI TECH, saranno quattro. La prima coppia di novità è relativa ai dispositivi mobile iOS. Mentre le ultime riguardano nello specifico Android TV, che con questo upgrade si adegua a quanto già sviluppato per le altre TV come Samsung e LG. Per gli utenti che utilizzano CHILI da dispositivi Apple, le novità riguardano:

La possibilità di effettuare il Download dei film presenti nella libreria o acquistati sul proprio device . Grazie a questa implementazione, gli appassionati di cinema e video potranno fruire i propri contenuti preferiti anche on the go, in assenza di connessione internet, in aereo o in caso di instabilità di rete.

. Grazie a questa implementazione, gli appassionati di cinema e video potranno fruire i propri contenuti preferiti anche on the go, in assenza di connessione internet, in aereo o in caso di instabilità di rete. Un restyle di interfaccia che consente all’utente di rilevare il contenuto a cui è interessato in maniera immediata attraverso i filtri di ricerca o inserendo direttamente il titolo all’interno della search bar.

Le principali novità CHILI per le smart TV

La seconda coppia di novità riguarda invece l’app GoogleTV, che nella nuova versione introduce:

Un design completamente rinnovato con un nuovo look & feel dell’interfaccia caratterizzata dai colori del brand.

La funzionalità pairing che consente all’utente di accedere in pochi secondi alla app scaricata evitando di dover inserire manualmente i propri dati con il telecomando sulla app TV.

A giovare notevolmente, come si legge nell’intervista agli sviluppatori sul sito Corporate di CHILI, è l’esperienza di navigazione, ora più accattivante, ma anche più semplice e intuitiva. Inoltre, il menu laterale è stato aggiornato risultando di più immediato accesso e in linea con i parametri di usabilità più diffusi e familiari all’utente.

Come accedere alle nuove funzionalità

Per gli utenti Apple, accedere alla funzione download e alle altre funzionalità incluse nella nuova app CHILI Film Streaming è semplicissimo: basterà collegarsi all’Apple Store e scaricare la app gratuitamente. In generale, l’investimento di CHILI sul suo ecosistema applicativo prosegue con lo sviluppo di funzionalità e miglioramenti che vedono l’utente al centro dell’esperienza nella fruizione cinematografica e televisiva. Infatti, anche la navigazione nell’app per Android TV è stata recentemente rinnovata e sta raggiungendo gli utenti con rilasci progressivi. Si tratta di upgrade importanti per gli utenti della piattaforma streaming che, dal semplice player di contenuti, potranno ora avere accesso a film e titoli on demand anche dal proprio smartphone. Atterrando in un ambiente familiare che rispecchia l’interfaccia della versione Smart TV o Web Browser di CHILI.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova App iOS CHILI e delle nuove funzionalità per smart TV ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).