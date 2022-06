Annuncio su Microsoft Excel: verranno rimosse funzionalità

Arriva dal colosso tech di Redmond un annuncio su Microsoft Excel, noto strumento per l’analisi dei dati. Saranno rimosse delle funzionalità

Il pacchetto Microsoft Office è una delle suite di applicazioni più usate al mondo ed è spesso sotto la nostra attenzione. Recentemente la multinazionale leader nel settore con sede a Redmond ha effettuato un annuncio su Microsoft Excel. L’impresa ha dichiarato che tre prodotti disponibili per il noto programma per la visualizzazione e l’analisi dei dati saranno eliminati a causa del loro scarso utilizzo.

Chiaramente il colosso americano non lo dichiara in modo diretto! Microsoft afferma che Money, la tipologia di dati Wolfram ed altre applicazioni partner non sono tra le aree di maggiore impatto d’utilizzo. Microsoft dichiara che il servizio Money per Excel verrà interrotto il 30 giugno e non verranno rilasciati nuovi aggiornamenti.

Abbiamo imparato molto dal servizio Money per Excel. Apprezziamo la molteplicità di bisogni che le persone hanno per le loro famiglie e la gestione del loro denaro. Tuttavia, riteniamo che ci siano altre aree in cui possiamo avere un impatto maggiore e ci concentreremo su quelle future

L’annuncio su Microsoft Excel riguarda anche le offerte dei partner e i tipologie di dati Wolfram, per i quali la multinazionale fa notare che che le date di ritiro sono rispettivamente il 30 giugno e l’11 giugno.

Funzionalità ad utilizzo ridotto

L’annuncio su Microsoft Excel cerca di focalizzarsi principalmente sull’attenzione degli abbonati alla suite applicativa Microsoft Office. L’azienda dichiara che l’obiettivo è quello di impegnarsi a portare un valore aggiunto sempre crescete.

Ci impegniamo a portare un valore aggiunto costante ai nostri abbonati. Imparando da questo programma e dai nostri partner, stiamo cercando nuovi modi per fornire questo valore. Riteniamo che ci siano altre aree in cui possiamo farlo e ci concentreremo su quelle in futuro.

Anche sul fronte Wolfram, azienda americana specializzata sul calcolo computazionale, l’impresa di Redmond dichiara che non verrà rinnovata la partnership con la multinazionale specializzata nella computazione di dati. Nonostante offrano un servizio particolarmente innovativo, portando un grado di modernizzazione elevato ad Excel, questo non viene particolarmente utilizzato dagli utenti abituali del software di calcolo.

Come parte del nostro percorso verso l’innovazione e la modernizzazione di Excel, abbiamo stretto una partnership unica con Wolfram per espandere il nostro set di tipologie di dati interconnessi messi a disposizione. L’obiettivo è creare modelli premium utilizzando la loro vasta conoscenza nel settore. Tuttavia, stiamo semplicemente scegliendo di non rinnovare questa partnership per questa particolare gamma di dati. Invece, concentreremo i nostri sforzi su altre innovazioni come l’utilizzo dei tipologie di dati per connettersi ad informazioni personali ed alle modalità con cui gli sviluppatori possono organizzare i tipi di dati collegati al proprio servizio.

E voi cosa ne pensate dell’annuncio su Microsoft Excel? Utilizzavate questi prodotti offerti per il vostro software di calcolo? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguire tuttoteK per restare aggiornati!