Annunciato il nuovo Cloud HPC Toolkit

Le aziende Intel e Google Cloud ottimizzano le prestazioni per i carichi di lavoro HPC con il nuovo Cloud HPC Toolkit

Intel (qui per maggiori info) e Google (qui per maggiori info) stanno collaborando per portare avanti l’High Performance Computing (HPC) su Google Cloud con il rilascio di Cloud HPC Toolkit. Questa nuova risorsa fornisce l’accesso agli strumenti di Intel oneAPI Base e HPC Toolkit per ottimizzare le prestazioni tramite Intel Select Solutions for Simulations & Modeling. Questi nuovi strumenti migliorano i tempi di compilazione, la velocità dei risultati e offrono l’accelerazione multi-vendor in SYCL.

Dettagli sul nuovo Cloud HPC Toolkit

L’utilizzo di Cloud HPC Toolkit con un progetto Intel Select Solutions for Simulations & Modeling offre il vantaggio aggiuntivo di avviare automaticamente una configurazione hardware-software. Questa, ovviamente, è stata rigorosamente testata e ottimizzata per le prestazioni del mondo reale, eliminando le congetture,

ha affermato Ilias Katsardis, HPC responsabile della soluzione, Google.

Intel supporta un ecosistema aperto per promuovere l’innovazione a livello di settore. Le imprese e le organizzazioni di ricerca sono desiderose di adottare il cloud computing per espandere la capacità di elaborazione e accedere alle ultime tecnologie per progetti grandi e complessi. Nonostante il desiderio di creare ambienti HPC robusti nel cloud, molti affrontano sfide con il superamento di concetti e strumenti sconosciuti. Di conseguenza, carichi di lavoro e applicazioni impegnativi sono lenti da implementare, incontrano incompatibilità software e mostrano prestazioni scadenti.

Intel Select Solutions for Simulations & Modeling fornisce anche l’accesso a strumenti tra cui la libreria Intel MPI e Intel oneAPI Math Kernel Library tramite Spack Package Manager. Una popolare piattaforma di creazione e distribuzione di software. Il culmine del lavoro tra Intel e Google aiuta a rendere l’HPC più semplice e chiavi in ​​mano per gli utenti di questa community.

Caratteristiche tecniche

Gli strumenti Intel oneAPI integrati supportano gli standard aperti necessari agli sviluppatori HPC, inclusi C++, SYCL, Fortran, OpenMP, MPI e Python. Offrono prestazioni produttive su più architetture tra CPU e GPU utilizzando un’unica base di codice. Il Cloud HPC Toolkit con Intel Select Solutions è stato sviluppato utilizzando processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione. Consente agli utenti di semplificare la configurazione e l’implementazione dei carichi di lavoro HPC e di ottimizzare le prestazioni nel mondo reale. La continua collaborazione di Intel con Google supporta questi progetti, offrendo soluzioni più automatizzate, intuitive e compatibili che consentono agli utenti di soddisfare rapidamente le crescenti richieste di prestazioni.

Come Intel e Google si sono basati sul successo precedente: nell’agosto 2021, Intel ha annunciato una collaborazione con Google che utilizzava l’immagine HPC VM di Google e la specifica Intel Select Solutions for Simulation & Modeling per automatizzare la creazione di cluster HPC conformi a Intel Select Solution su Google Cloud . In precedenza, Google ha collaborato con Intel per estendere le capacità della sua immagine VM basata su CentOS per HPC con la specifica Intel HPC Platform, che ha reso le ottimizzazioni software di Intel per i processori scalabili Intel Xeon facilmente disponibili per le applicazioni utente in esecuzione su Google Cloud.

Idee per il futuro

Intel sta estendendo le soluzioni di programmazione aperte agli ambienti cloud per favorire l’innovazione nel settore e l’adozione di nuove architetture di CPU e GPU HPC non appena saranno disponibili. Con l’aumento della domanda di storage ad alte prestazioni in HPC, aumenta anche la necessità di DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage). Come base dello stack di storage exascale di Intel, DAOS è un object store open source con scalabilità orizzontale definita dal software che fornisce operazioni di I/O al secondo a larghezza di banda elevata, bassa latenza e operazioni di I/O elevate alle applicazioni HPC. Con questo annuncio, le funzionalità per DAOS sono ora ospitate nel Cloud HPC Toolkit per un’esperienza utente completamente automatizzata.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Cloud HPC Toolkit? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).