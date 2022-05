Aggiornamento impostazioni Windows 11: nuova pagina account

Rilasciato un aggiornamento impostazioni Windows 11 relativo alla pagina di impostazioni dell’account personale, vediamo di che si tratta

In quest’articolo, andremo a conoscere l’ultimo “aggiornamento impostazioni Windows 11“. L’aggiornamento riguarda l’implementazione di una nova pagina relativa all’impostazioni dell’account di Windows 11. Il colosso del software (per maggiori informazioni clicca qui) ha inserito una serie di modifiche per visualizzare gli abbonamenti Microsoft 365 esistenti direttamente nelle impostazioni, facendo quindi gestire gli eventuali servizi associati a uno specifico account Microsoft.

Dichiarazioni sull’aggiornamento impostazioni Windows 11

Di seguiti sono riportate le dichiarazioni della Microsoft relative a questo nuovo aggiornamento del software.

A ottobre abbiamo introdotto la gestione degli abbonamenti in Impostazioni > Account, che ti ha permesso di visualizzare i tuoi abbonamenti a Microsoft 365 in Windows 11. Con questa build, ti semplifichiamo la visualizzazione di tutti i prodotti perpetui di Office supportati come Office 2021 o Office 2019 associato al tuo account in Impostazioni > Account,

spiega Microsoft. Inoltre, aggiunge

Questo aggiornamento ti consentirà di visualizzare tutti i prodotti Microsoft 365 Office supportati concessi in licenza al tuo account e potrai visualizzare i dettagli sul tuo prodotto o installare Office facendo clic sul pulsante “Visualizza dettagli“. Queste informazioni vengono mostrate nella pagina di gestione dell’account Microsoft e ora sarai in grado di visualizzare questi dati in Windows 11 tramite Impostazioni> Account.

Data di rilascio

C’è da dire che il lancio di questa funzionalità è ancora agli inizi. Microsoft afferma che sta solo cercando di raccogliere un numero maggiore di feedback prima di abilitarlo per tutti. Con molta probabilità, questa nuova funzione sarà resa disponibile per tutti gli utenti con l’aggiornamento del 2023 per Windows 11. Anche se non sarei molto sorpreso nel vederlo abilitato prima, con l’aiuto di un aggiornamento cumulativo rilasciato anticipatamente. Microsoft, tuttavia, ricorda agli utenti che le nuove funzionalità in fase di test nel canale Dev non hanno una data di rilascio specifica.

Infatti, Microsoft ha spiegato che:

Il canale Dev riceve idee da implementare che rappresentano un lungo e faticoso lavoro per i nostri ingegneri. Abbiamo a che fare con funzionalità ed esperienze che potrebbero non essere mai rilasciate, mentre proviamo concetti diversi e riceviamo nuovi feedback. È importante ricordare che queste nuove implementazioni rilasciate su Dev Channel non devono essere viste come abbinate a nessuna versione specifica di Windows. Le funzionalità incluse possono cambiare nel tempo, essere rimosse o sostituite. potrebbero addirittura non essere mai rilasciate.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento di Windows 11? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).