Aggiornamento dinamico della barra delle applicazioni: novità di Windows 11

Windows 11 sta per lanciare il nuovo aggiornamento dinamico della barra delle applicazioni

In Windows 11 (clicca qui per maggiori informazioni), una delle funzionalità di punta è il Widgets, che è un upgrade di News and Interests da Windows 10. Mentre News and Interests di Windows 10 riguarda esclusivamente notizie e titoli relativi ai tuoi interessi, la scheda Widgets di Windows 11 raccoglie notizie, meteo, risultati sportivi e prezzi delle azioni in un piccolo widget. Allo stesso modo, la scheda Widget mostra la temperatura e il tempo all’interno della barra delle applicazioni. Questa funzionalità è chiamata “contenuto dinamico per la barra delle applicazioni“.

Microsoft (qui per più info sull’azienda) sta ora pianificando di mostrare aggiornamenti più dinamici sulla barra delle applicazioni. Al momento, gli aggiornamenti dinamici della barra delle applicazioni sono limitati alle sole condizioni meteorologiche, ma questo potrebbe cambiare presto. Infatti, l’integrazione del widget nella barra delle applicazioni dovrebbe presto consentire agli utenti di visualizzare la finanza e altri aggiornamenti. Questo aempre nella stessa modalità di funzionamento. Riceverai avvisi direttamente sulla barra delle applicazioni senza nemmeno dover fare clic sull’icona.

L’aggiornamento dinamico della barra delle applicazioni nel dettaglio

Il pulsante del widget della barra delle applicazioni passerà automaticamente dagli aggiornamenti meteo, sportivi e finanziari. Inoltre, Microsoft ha in programma di inviare gli avvisi delle ultime notizie anche tramite la barra delle applicazioni. Microsoft è orgogliosa della nuova barra delle applicazioni dinamica e la società ritiene che l’aggiornamento renderà più facile per gli utenti sapere qualcosa e “tenere tutti informati sulle ultime notizie”.

Puoi fare clic su uno di questi avvisi per aprire la bacheca dei widget e saperne di più sull’argomento all’interno della bacheca. Tuttavia, la barra delle applicazioni tornerà al meteo se non interagisci con l’aggiornamento per alcuni secondi. Microsoft sta attualmente testando questa funzionalità nel canale Dev, ma alla fine arriverà anche su Windows 11 22H2.

Altre modifiche in arrivo sulla barra delle applicazioni

Come riportato di recente, anche la barra delle applicazioni di Windows 11 è impostata per ottenere il supporto per una nuova funzionalità chiamata “barra di ricerca” che è simile alla casella di ricerca di Windows 10. Ma come funzionerà questa barra di ricerca per Windows 11? A differenza di Windows 10, la barra delle applicazioni di Windows 11 non viene fornita con una casella di ricerca. Invece, abbiamo una piccola icona di ricerca accanto al pulsante Start. Microsoft vuole riportare la stessa barra di ricerca su Windows 11 e aprirà semplicemente il pannello di ricerca di Windows esistente.

Sfortunatamente, nelle ultime build di Windows 11 manca ancora un menu di scelta rapida completo, che è stato rimosso nella versione originale. Anche la possibilità di separare le icone non è disponibile e Microsoft ha già confermato che funzionalità come la possibilità di spostare la barra delle applicazioni non saranno presto disponibili nel sistema operativo.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento dinamico della barra applicazioni di Windows 11? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).