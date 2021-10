Windows 11: come installare il Google Play Store

Questo articolo vi guiderà passo per passo su come installare Google Play Store sul vostro sistema Windows 11, per utilizzare al meglio le applicazioni dallo schermo del vostro computer

Le applicazioni sono di solito comodamente utilizzabili dai dispositivi mobili, se consideriamo quelle per il mobile gaming e per la modifica di font per creare stili di scrittura accattivanti. Tuttavia, molte applicazioni trovabili sullo store di Android sono puntate ad un utilizzo tecnico, spesso e volentieri indicate per il lavoro nel fotomontaggio e l’editing dei video. Applicazioni che sono limitate dalle funzioni dei cellulari e che raggiungono il massimo della potenzialità esclusivamente sui computer portatili e PC.

Le applicazioni in formato mobile sono indirizzati per lo più a chi desidera svolgere un lavoro semplice e basilare, ma è con sistemi come Windows che si ottengono risultati migliori e, se vogliamo, professionali. Se è in vostro desiderio lavorare con l’editing ma non avete intenzione di pagare abbonamenti per svolgere il vostro lavoro, su Google Play Store potete trovare applicazioni molto utili per creare delle grafiche a vostro piacimento. Questa guida vi sarà di grande aiuto per installare il Play Store di Google su Windows 11 e vi permetterà di lavorare comodamente ai vostri progetti senza correre alcun rischio.

Ecco i passaggi per installare Google Play Store su Windows 11

Uno sviluppatore italiano di Google Play Store ci ha illustrato su GitHub una guida semplice da seguire in modo da poter ottenere il servizio nel sistema di Windows 11, utilizzando il nuovo Windows Subsystem for Android (WSA) o Sottosistema Windows per Android. WSA permette di eseguire App Android per Windows effettuando semplicemente l’installazione di esse a partire dai format APK ed App Bundle.

Abbiamo impiegato una piccola parte del nostro tempo per trovare un modo semplice e accessibile a tutti per portare Google Play Store nel sistema di Windows 11. Abbiamo sviluppato uno script Powershell che permette di scaricare automaticamente WSA dai server Microsoft e il pacchetto Open GApps dal sito ufficiale.

Per installare il Play Store su Windows, ecco la serie di passaggi da seguire. Vi ricordiamo che per effettuare quest’operazione non è necessario usare un’installazione di Windows 11 facente parte del programma Windows Insider, può bastare semplicemente disporre di un sistema sufficientemente performante aggiornato all’ultima versione stabile del sistema Microsoft (la versione più recente disponibile al momento è la 22000.282)

Installare Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) premendo Windows+X, scegliendo Terminale Windows (Admin) e digitando wsl --install . Lasciare che la distribuzione Ubuntu Linux venga installata nel sistema Windows 11 e una volta terminata la distribuzione, riavviare il sistema. Al rientro verrà completato il processo. A questo punto impostare nome utente e password.

Scaricare lo script PowerShell WSA_install . Estrarre il contenuto in una cartella a vostra scelta, come sul desktop di Windows 11. Ci si troverà dinanzi a due file: WSA_install.cmd e WSA.ps1 .

. Estrarre il contenuto in una cartella a vostra scelta, come sul desktop di Windows 11. Ci si troverà dinanzi a due file: e . Cliccare due volte sul file WSA_install.cmd e autorizzare l’esecuzione dello script.

e autorizzare l’esecuzione dello script. A questo punto verrà avviato il download di tutto il necessario per installare il Google Play Store nel sistema Windows 11. Quando apparirà il seguente messaggio, cliccate sulla casella “No”.

Una volta apparso l’avviso download completati con successo, premere Windows+R, digitare %userprofile% e assicuratevi che nella cartella utente siano presenti i file wsa.zip e opengapps.zip . Dovrà esserci anche una cartella WSA creata a sua volta dallo script Powershell.

× Nel caso qualcosa non abbia funzionato, non proseguite con i seguenti passaggi da questo punto in poi.

Nella finestra Linux di WSL digitare i comandi, in sequenza, e accertatevi che la sintassi sia corretta. sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt install unzip lzip -y git clone https://github.com/ADeltaX/WSAGAScript

mv /mnt/c/users/NOMEUTENTE/wsa/*.img ./WSAGAScript/\#IMAGES

cp /mnt/c/users/NOMEUTENTE/opengapps.zip ./WSAGAScript/\#GAPPS

chmod +x ./WSAGAScript/*.sh

cd WSAGAScript

./extract_gapps_pico.sh

sudo ./extend_and_mount_images.sh

sudo ./apply.sh

sudo ./unmount_images.sh

cp ./\#IMAGES/*.img /mnt/c/users/NOMEUTENTE/wsa



Al posto di NOMEUTENTE va indicato il nome della cartella dove si trovano i file wsa.zip , opengapps.zip e la cartella WSA. Per sapere il vostro NOMEUTENTE dovrete premere Windows+R e digitare cmd. In questo modo si aprirà il prompt dei comandi. Nel caso proposto dall’immagine seguente, nella stringa C:\Users\miche> , il NOMEUTENTE sarà per l’appunto miche . Se nel vostro comparirà ad esempio max, allora dovrete sostituire il NOMEUTENTE con max .

A questo punto si presenteranno i comandi sudo, che potrebbero richiedere la conferma della password impostata al momento del primo avvio di Ubuntu con WSL.

Digitare Sviluppatori nella casella di ricerca di Windows 11 e attivare l’opzione Modalità sviluppatore e cliccare sul pulsante “Sì”.

Accertarsi di aver disinstallato qualunque altra versione di WSA eventualmente presente nel sistema .

. Premere Windows+X e scegliere Terminale Windows (Admin) e digitare i seguenti comandi nella finestra di PowerShell: Remove-Item -Path "$env:userprofile\WSA\AppxMetadata" -Recurse Remove-Item -Path "$env:userprofile\WSA\AppxBlockmap*" Remove-Item -Path "$env:userprofile\WSA\AppxSignature*" Remove-Item -Path "$env:userprofile\WSA\*Content_Types*.xml" Add-AppxPackage -Register "$env:userprofile\WSA\AppxManifest.xml"

e scegliere e digitare i seguenti comandi nella finestra di PowerShell: Digitare Android nella casella di ricerca di Windows e selezionare Windows Subsystem for Android per avviare WSA. Infine attivare l’opzione Developer mode.

Cliccare sulla freccia a destra di Files e togliere il segno di spunta dalla casella “Share my diagnostic data”. Il primo avvio di WSA può richiedere alcuni minuti. Alla comparsa della finestra del firewall di Windows, togliere la spunta da “reti pubbliche” e cliccare su Consenti.

Digitare Play Store nella casella di ricerca di Windows 11 e a questo punto non vi resta che effettuare l’accesso con un account utente Google.

Da questo momento in poi, potrete installare qualunque app presente sullo store di Google Play Store direttamente sul vostro Windows 11.

Nell’immagine soprastante è riportato un esempio. Nel sistema è stata installata l’applicazione di Google Traduttore, alla quale potrete accedere inserendo il nome dell’app in questione dal menu start o dalla barra delle applicazioni. Se non avete riscontrato alcuna problematica, i file wsa.zip e opengapps.zip possono essere eliminati.

Per questa guida su come installare il Google Play Store su Windows 11 è ormai tutto. Per non perdervi ulteriori guide e news relative all’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!