Come usare giochi Android senza emulatore su PC

Se volete usare giochi Android sul vostro PC senza emulatore? In questa guida vi spiegheremo come fare. Non temete: è più semplice di quello che credere!

Siamo abbastanza sicuri sarei impaziente di trovare risposta alla domanda: “Posso giocare a giochi Android su PC senza un emulatore?” ed è per questo probabilmente che sei finito in questa pagina.

Fortunatamente oggi, non c’è bisogno di scaricare ed installare un emulatore quandosi vuole giocare a giochi Android su un PC. Ma dovete sapere che ci sono alcuni passaggi che è necessario seguire ed installare alcune altre applicazioni. Per aiutarvi a capire come giocare ai giochi Android senza un emulatore su PC, abbiamo creato questa guida e vi daremo tutti i dettagli della procedura. Cominciamo!

Svantaggi e problemi di usare un emulatore per giocare a giochi Android su PC

Prima di immergerci nella soluzione, scopriamo perché ai giocatori non piace usare gli emulatori. Bene, i principali problemi e svantaggi dell’utilizzo dell’emulatore per giocare a giochi Android su PC sono i seguenti:

A volte capita che il gioco Android a cui desideri giocare non sia ben supportato sull’emulatore , il che alla fine rovina la tua esperienza di gioco dello stesso gioco.

, il che alla fine rovina la tua esperienza di gioco dello stesso gioco. Le console svolgono un ruolo importante ogni volta che si tratta di giocare su un emulatore. Alcuni utenti non vogliono però utilizzarli perché dà l’impressione di far venir meno l’autenticità del gioco .

. Ci sono molte funzionalità nell’emulatore che contribuiscono a un’esperienza di gioco spiacevole per il giocatore.

per il giocatore. Il problema del frame drop è molto comune con l’uso di emulatori durante le sessioni di gioco, specialmente se l’hardware sottostante è poco potente

Quindi, questi sono i problemi e gli svantaggi comuni riscontrati dagli utenti quando si apprestano ad utilizzare gli emulatori. Quindi non è detto che l’emulatore sia il modo migliore per usare giochi Android su PC.

Usare MirrorTo per usare giochi Android senza emulatore

Bene, poiché abbiamo già discusso degli svantaggi nell’uso di emulatori, questo è ciò che può fare al caso nostro: iMyFone MirrorTo. È una soluzione completa per tutti. Questo strumento è appositamente progettato per tutti gli utenti Android e iOS, pensati per vivere un’esperienza di gioco eccezionale. Un utente deve solo usare tastiera e mouse per controllare lo schermo del telefono visualizzarlo sul PC per essere proiettato nel gioco con maggior coinvolgimento.

Inoltre, tutti i tuoi record di gioco verranno salvati sui tuoi dispositivi Android o iOS, il che significa semplicemente che sarai in grado di ripristinarli e vorrai potrai rigiocare, correggere gli errori ed avanzare con la tua carriera.

Vantaggi dell’utilizzo dello strumento MirrorTo per le sessioni di gioco

I record di gioco verranno salvati sul tuo dispositivo.

sul tuo dispositivo. Lo streaming live su Tiktok e altri portali è supportato con l’aiuto di una webcam HD.

e altri portali è supportato con l’aiuto di una webcam HD. L’interfaccia dell’applicazione è semplice, quindi sì, n on è necessaria alcuna conoscenza tecnica per utilizzarla.

per utilizzarla. Migliore comunicazione con gli altri giocatori.

Una connessione stabile che significa nessuna fluttuazione durante le intense sessioni di gioco

Passaggi per giocare al gioco Android su PC:

Dopo aver conosciuto i vantaggi, siete curiosi di provare ad utilizzare MirrorTo per risolvere come giocare ai giochi Android senza un emulatore. Ecco tutti i passi da compiere per utilizzare MirrorTo.

Passaggio 1 : scarica iMyFone MirrorTo sul tuo PC o laptop e avvia il programma.

: scarica iMyFone MirrorTo sul tuo PC o laptop e avvia il programma. Passaggio 2 : con l’aiuto di un cavo USB, collega il tuo dispositivo al sistema. Chiede di selezionare l’attività e scegliere “Trasferisci file”.

: con l’aiuto di un cavo USB, collega il tuo dispositivo al sistema. Chiede di selezionare l’attività e scegliere “Trasferisci file”. Passaggio 3 : sul telefono, apri “Impostazioni” e quindi passa a “Informazioni sul software”.

: sul telefono, apri “Impostazioni” e quindi passa a “Informazioni sul software”. Passaggio 4 : fare clic 7 volte su “Numero build” e abilitare “Debug USB”.

: fare clic 7 volte su “Numero build” e abilitare “Debug USB”. Passaggio 5 : fornisci l’autorizzazione necessaria a MirrorTo e lascia che mostri le cose in cima.

: fornisci l’autorizzazione necessaria a MirrorTo e lascia che mostri le cose in cima. Passaggio 6 : premi su “Accendi”.

: premi su “Accendi”. Passaggio 7 : il file APK di iMyFone MirrorTo verrà scaricato sul tuo sistema.

: il file APK di iMyFone MirrorTo verrà scaricato sul tuo sistema. Passaggio 8: una volta eseguito il mirroring dello schermo, sei pronto per goderti le funzionalità del piccolo schermo sul grande schermo.

Domande frequenti su come usare giochi Android senza emulatore

Q1. Quali giochi possono essere giocati senza un emulatore?

Tutti i giochi Android possono essere giocati senza un emulatore. Ma bisogna considerare applicazioni come MirrorTo per usarli senza sforzo. Senza tali applicazioni, un giocatore non sarà in grado di giocare ai giochi.

Q2. Come posso giocare ai giochi Android sul mio laptop senza BlueStacks?

Per giocare ai giochi Android senza BlueStacks, gli utenti devono considerare le app di mirroring dello schermo come MirrorTo App. Queste app sono facili da usare e contribuiscono a un mirroring fluido.

Q3. Come posso installare un file APK su Windows 10 senza un emulatore?

Per installare un file APK su Windows 10 senza un emulatore, gli utenti devono utilizzare le estensioni disponibili per i browser Chrome. Questi emulatori sono utili per installare direttamente i file APK.

Q4. Come posso scaricare app sul mio computer senza Google Play?

Sono disponibili alcune applicazioni di terze parti con determinate app. Si possono considerare tali app e cercare di scaricare le versioni Web o l’app effettiva per il proprio dispositivo. Ma per utilizzare queste app di terze parti, si consiglia l’integrazione della VPN. Inoltre, assicurati di attivare l’opzione “Servizi sconosciuti” nelle impostazioni del tuo dispositivo.

Conclusione

I giocatori possono sentirsi rilassati e iniziare a giocare senza pensare di aver bisogno di un emulatore sul proprio dispositivo. Lo strumento “iMyFone MirrorTo” applicazione di screencasting che sostituisce perfettamente un emulatore, con numerosi vantaggi. Provate a scaricare l’app per fugare ogni dubbio! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!