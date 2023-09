Perché il computer non si connette al Wi-Fi? Scopriamolo in questa guida e andiamo ad analizzare quelle che possono essere cause ed eventuali soluzioni

Chi non ha mai affrontato il fastidioso problema di connessione che sembra non voler lasciarvi in pace? I vostri dispositivi rilevano la rete Wi-Fi ma non riescono ad accedervi, portandovi alla disperazione? Respirate profondamente, perché oggi vi guideremo attraverso una serie di consigli pratici su come affrontare questa situazione, indipendentemente dal dispositivo che state utilizzando: un computer, uno smartphone o un tablet. E dunque, perché il computer non si connette al Wi-Fi? Bando alle ciance e scopriamolo!

Riavvio e diagnostica | Perché il computer non si connette al Wi-Fi?

Potrebbe sembrare banale, ma spesso un semplice riavvio del computer può risolvere il problema. Questo processo resetta alcune impostazioni che potrebbero impedire l’accesso alla rete a causa di processi attivi, portando spesso a risultati sorprendenti.

Il vostro primo alleato è il sistema di diagnostica dei vostri dispositivi. Quando compare il messaggio di connessione fallita, in genere, troverete un link “Risoluzione dei problemi” che vi indirizzerà al “Centro connessioni di rete“. Selezionando “Risoluzione dei problemi“, il dispositivo avvierà automaticamente l’analisi dei problemi di connessione, indicando la causa più probabile e la migliore soluzione.

Prompt dei Comandi e impostazioni di rete | Perché il computer non si connette al Wi-Fi?

Se il problema persiste e se avete familiarità con il prompt dei comandi, potete tentare questa soluzione. Aprite la finestra del prompt dei comandi e copiate/incollate i seguenti comandi, premendo Invio dopo ciascuno:

netsh winsock reset

netsh int ip reset

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /flushdns

Se tutte le altre soluzioni falliscono, potete considerare questa opzione drastica ma efficace. Per eliminare una rete, aprite l’elenco delle connessioni disponibili cliccando sull’icona del Wi-Fi. Qui troverete tutte le reti che i vostri dispositivi possono vedere nel raggio d’azione. Individuate la vostra rete, cliccatela e selezionate “Disconnetti“. Attendete alcuni minuti e ripetete l’operazione, ma questa volta cliccate su “Connetti“. Questa procedura può risolvere i conflitti tra il vostro dispositivo e il router, come la modifica dell’identificatore del set di servizi (SSID).

Configurazione IP e Firewall | Perché il computer non si connette al Wi-Fi?

Se visualizzate il messaggio “Il wifi non dispone di una configurazione IP valida“, è probabile che il problema riguardi il router, che potrebbe non aver fornito un indirizzo IP corretto. Per affrontare questa situazione, aprite il prompt dei comandi e digitate i comandi menzionati in precedenza. Se il problema persiste, provate a cancellare la rete memorizzata.

Il firewall è un sistema di protezione dei vostri dispositivi che filtra la comunicazione in entrata e in uscita. A volte, il firewall può bloccare l’accesso a Internet. Per disabilitare il firewall, avete due opzioni: seguire il percorso suggerito dal vostro sistema operativo per disabilitarlo o utilizzare il comando “netsh advfirewall set allprofiles state off” nel prompt dei comandi, seguito dall’invio.

Antivirus e conclusioni

Se l’accesso viene bloccato dall’antivirus, è molto probabile che ciò avvenga perché il sistema rileva una minaccia e la blocca. In questo caso, avete due soluzioni: effettuare una scansione per rilevare virus e malware (spesso sbloccando l’antivirus) o disabilitare temporaneamente l’antivirus.

Seguendo questi consigli, sarete in grado di affrontare i problemi di connessione con maggiore fiducia e competenza, indipendentemente dal dispositivo che utilizzate. Ricordate sempre di essere cauti quando modificate le impostazioni di rete o di sicurezza, e cercate assistenza professionale se necessario. E dunque, perché il computer non si connette al Wi-Fi? Fateci sapere se le nostre soluzioni e le nostre spiegazioni sulle cause di questo malfunzionamento sono state utili. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it per altre guide simili e per rimanere sul pezzo su tutte le notizie e novità dal mondo della tecnologia. Ciao, e Buona navigazione!