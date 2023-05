Vi segnaliamo i 10 migliori strumenti di monitoraggio attività in tempo reale degli utenti, molto utili ai fini di aumentare la produttività e la sicurezza

L’inizio della pandemia ha segnato un aumento del 21% nell’utilizzo dei social media. Nello stesso periodo, il cyberbullismo è aumentato del 70%, il traffico di siti che incitano all’odio è cresciuto del 200%, la tossicità sui canali dei social media è aumentata del 40% e l’incitamento all’odio verso specifici segmenti della società è aumentato di ben il 900%.

Viviamo in un mondo in cui le persone sono più connesse che mai. Oggi la voce dei cittadini può essere ascoltata in tutto il mondo in pochi istanti. Ma da questo potere derivano grandi responsabilità, che tuttavia le modalità di utilizzo social media non sembrano rispettare. I canali online sono diventati un terreno florido per il cyberbullismo, l’incitamento all’odio e altre forme di cattiva condotta online. Il rischio di cyberbullismo diventa ancora più grave per i bambini e gli adolescenti, che sono facilmente impressionabili, ingenui e spesso vulnerabili.

Il monitoraggio delle attività utenti sempre più diffuso

Questo spiega perché il mercato del monitoraggio dell’attività degli utenti, che nel 2020 valeva circa 1,5 miliardi di dollari, dovrebbe raggiungere i 9,2 miliardi di dollari entro il 2028. I genitori si stanno rendendo conto dell’importanza di tenere sotto controllo la presenza e le attività digitali dei propri figli, e a ragione.

E non solo i genitori, anche i datori di lavoro, gli educatori e le agenzie governative stanno agendo in modo proattivo. Se nessuno si assume la responsabilità di monitorare l’attività sui social media, possiamo aspettarci che si verifichino più casi di cyberbullismo e altre forme di cattiva condotta online.

Questo ci porta a parlare delle migliori applicazioni spia da utilizzare sul computer per rintracciare qualcuno in tempo reale. Esistono diverse applicazioni di questo tipo sul mercato, ma noi ci concentreremo su quelle che finora hanno dimostrato prestazioni eccezionali.

Spyrix Personal Monitor

Compatibile con Windows XP e versioni successive, Spyrix Personal Monitor è un tracker per il monitoraggio delle attività degli utenti ideale, scelto da datori di lavoro, educatori e genitori per una lunga serie di motivi. Il software facilita:

Funzionalità di keylogging per monitorare in tempo reale tutti i tasti premuti su un dispositivo monitorato

per monitorare in tempo reale tutti i tasti premuti su un dispositivo monitorato Monitoraggio continuo della webcam e registrazione dello schermo degli eventi chiave sul computer di destinazione.

e registrazione dello schermo degli eventi chiave sul computer di destinazione. Monitoraggio dei social media per tenere traccia delle attività su Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp e altri canali.

per tenere traccia delle attività su Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp e altri canali. Acquisizione di schermate per documentare i dettagli di ciò che un utente sta facendo in qualsiasi momento sul dispositivo monitorato.

per documentare i dettagli di ciò che un utente sta facendo in qualsiasi momento sul dispositivo monitorato. Controllo delle unità rimovibili per monitorare i trasferimenti di dati sospetti da e verso unità esterne e altro ancora.

Tutto questo avviene tramite un account web remoto a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo abilitato a Internet.

Prezzi per una licenza di 12 mesi:

1 PC – $69

3 PC – $89

5 PC – $159

KidInspector

Disponibile per Windows e Mac, KidInspector è un’applicazione utilissima ai genitori che vogliono tenere sotto controllo la vita digitale dei propri figli. L’applicazione è dotata di una serie di funzioni personalizzate, in linea con le necessità di monitoraggio attività degli utenti più giovani:

Soluzione di blocco dei siti collaudat a sul campo, che può essere impostata per impedire agli utenti di accedere a determinati URL.

a sul campo, che può essere impostata per impedire agli utenti di accedere a determinati URL. Schermate e registrazioni di attività in tempo reale che forniscono ai genitori la necessaria trasparenza.

in tempo reale che forniscono ai genitori la necessaria trasparenza. Facebook, Myspace, Twitter, ecc. – monitoraggio dei social media per informare i genitori se l’utente monitorato ha contatti con persone esterne alla sua cerchia sociale.

per informare i genitori se l’utente monitorato ha contatti con persone esterne alla sua cerchia sociale. Monitoraggio delle query di ricerca e delle parole chiave sui motori di ricerca più diffusi

sui motori di ricerca più diffusi Tracciamento di Skype per monitorare le conversazioni e la cronologia delle conversazioni su Skype

per monitorare le conversazioni e la cronologia delle conversazioni su Skype Tracciamento dell’utilizzo delle applicazioni – in termini di elenco delle applicazioni utilizzate e della quantità di tempo dedicata a ciascuna di esse.

Più di 6500 clienti utilizzano KidInspector quotidianamente, monitorando 37750 ore di attività combinata degli utenti al giorno.

Prezzi per una licenza di 12 mesi:

1 PC – $59

3 PC – $69

5 PC – $89

REFOG Keylogger

REFOG keylogger è un’altra scelta popolare tra genitori, educatori e datori di lavoro, soprattutto per i primi. Tuttavia, REFOG offre prodotti specifici per ogni caso d’uso il che lo rende una scelta interessante per chiunque.

Ecco come lo strumento aggiunge valore:

Schede sulla cronologia di navigazione, sull’attività dei social media, sulla messaggistica istantanea e sulla posta elettronica per tenere informati i genitori se l’utente monitorato sta oltrepassando i propri limiti.

e sulla posta elettronica per tenere informati i genitori se l’utente monitorato sta oltrepassando i propri limiti. Monitoraggio delle applicazioni per tracciare le statistiche di utilizzo del software e decifrare i relativi modelli

per tracciare le statistiche di utilizzo del software e decifrare i relativi modelli Monitoraggio delle parole chiave su Google e sugli altri motori di ricerca più diffusi, insieme ad altre impostazioni di tracciamento personalizzate

e sugli altri motori di ricerca più diffusi, insieme ad altre impostazioni di tracciamento personalizzate Cattura dello schermo per garantire che le azioni sul dispositivo monitorato non vadano perse

per garantire che le azioni sul dispositivo monitorato non vadano perse Accesso remoto tramite un account web per il monitoraggio a distanza dell’attività dell’utente

Il software è dotato di un’interessante funzionalità che consente all’utente di vedere tutte le attività registrate in tempo reale.

Prezzi:

1 PC – $30/mese, $95/anno

3 PC – $45/mese, $135/anno

Revealer Keylogger

Un’applicazione software dal design intuitivo che si concentra sulla semplicità, ossia sul monitoraggio di tutto ciò che avviene su un dispositivo in cui è installato. Revealer Keylogger fa in modo che nulla vada perso di vista e lavora sulla base della completa privacy e dell’anonimato.

Ecco cosa può fare questo strumento:

Registrazione delle conversazioni e delle attività per garantire che l’utente monitorato non stia in alcun modo utilizzando il dispositivo monitorato per attività illegali. (ideale per il monitoraggio dei dipendenti)

per garantire che l’utente monitorato non stia in alcun modo utilizzando il dispositivo monitorato per attività illegali. (ideale per il monitoraggio dei dipendenti) Acquisizione automatica di screenshot attivata dall’uso della tastiera e del mouse dell’utente

attivata dall’uso della tastiera e del mouse dell’utente Monitoraggio remoto in tempo reale con file di log condivisi via Dropbox, FTP o e-mail.

con file di log condivisi via Dropbox, FTP o e-mail. Protezione con password per il dispositivo di destinazione in modo da garantire la privacy.

Classificato come il software di monitoraggio numero 1 da CNET, Revealer Keylogger offre un mix di funzioni pertinenti per chiunque desideri un profilo completo dell’attività dell’utente monitorato.

Prezzi, licenza a vita:

1 PC – $39,99

3 PC – $69,99

5 PC – $99,99

Ardamax Keylogger

Software multiuso e personalizzabile, Ardamax Keylogger promette di fornire all’utente un quadro completo del dispositivo monitorato. Lo strumento include funzioni quali:

Strumenti di amministrazione completi per la gestione dei profili utente e delle impostazioni. È caratterizzato da un completo sistema di monitoraggio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisce all’utente una trasparenza completa.

per la gestione dei profili utente e delle impostazioni. È caratterizzato da un completo sistema di monitoraggio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisce all’utente una trasparenza completa. Registrazione e monitoraggio dei tasti , per fornire all’utente tutti i dati rilevanti di cui ha bisogno riguardo a ciò che sta accadendo sul suo dispositivo monitorato.

, per fornire all’utente tutti i dati rilevanti di cui ha bisogno riguardo a ciò che sta accadendo sul suo dispositivo monitorato. Consegna di file di registro via e-mail per le notifiche relative agli eventi chiave di un dispositivo monitorato

Sebbene Ardamax Keylogger non sia uno strumento di controllo parentale completo e a prova di bomba, è molto utile in diversi modi.

Prezzi:

1 PC – $69,95

Actual Keylogger

Actual Keylogger è un software di monitoraggio completo che si rivolge sia ai professionisti che ai genitori. Il software consente all’utente di eseguire una serie di attività di monitoraggio, dalla registrazione dei tasti alla cattura dello schermo. Di seguito viene fornita una panoramica più dettagliata delle funzioni installate:

Modalità operative sia nascoste che standard per accelerare il trasferimento dei dati e garantire la segretezza dell’operazione di monitoraggio.

per accelerare il trasferimento dei dati e garantire la segretezza dell’operazione di monitoraggio. L’interfaccia utente altamente intuitiva e una serie di impostazioni di personalizzazione assicurano che le schermate catturate dal software e i relativi file di log siano ben conservati.

e una serie di impostazioni di personalizzazione assicurano che le schermate catturate dal software e i relativi file di log siano ben conservati. Consegna dei registri attività via e-mail, FTP e LAN per ricevere notifiche immediate su ogni tasto premuto sul dispositivo monitorato.

per ricevere notifiche immediate su ogni tasto premuto sul dispositivo monitorato. Ripristino con testo e password dei file di log acquisiti, per assicurarsi che possano essere recuperati in caso di crash del sistema

Actual Keylogger è senza dubbio uno dei migliori strumenti di monitoraggio in circolazione.

Prezzi, per una licenza di 12 mesi:

1 PC – $69

3 PC – $79

5 PC – $89

FlexiSpy

Apprezzato da tantissime testate specializzate di alto profilo, FlexiSpy è un’altra soluzione di controllo parentale completa, facile da usare e affidabile. Ecco come questo strumento si differenzia dagli altri:

Enfasi sulla messaggistica istantanea – Cattura le conversazioni da entrambe le parti attraverso una varietà di applicazioni di social media.

Cattura le conversazioni da entrambe le parti attraverso una varietà di applicazioni di social media. Monitoraggio del flusso audio – è possibile registrare le normali chiamate telefoniche e di messaggistica istantanea.

è possibile registrare le normali chiamate telefoniche e di messaggistica istantanea. Attivazione del microfono e camera – La telecamera e il microfono possono essere controllati a distanza per catturare i rumori di fondo durante le conversazioni.

La telecamera e il microfono possono essere controllati a distanza per catturare i rumori di fondo durante le conversazioni. Monitoraggio invisibile – FlexiSpy può essere installato su dispositivi remoti come computer portatili e smartphone (esiste un’app per l’utilizzo degli smartphone).

È chiaro che FlexiSpy è più che in grado di mantenere la sua promessa: controllo e monitoraggio parentale completo e nascosto.

Prezzi:

1 mese – $68

3 mesi – $99

12 mesi – $149

iKeyMonitor

iKeyMonitor è un altro software che offre ampie capacità di monitoraggio, come descritto di seguito.

Monitoraggio delle chat sulla app di messagistica più diffuse come WhatsApp, Facebook, Tinder, ecc.

sulla app di messagistica più diffuse come WhatsApp, Facebook, Tinder, ecc. Geo-fencing – Avvisi attivati quando l’utente monitorato si sposta oltre un determinato raggio.

Avvisi attivati quando l’utente monitorato si sposta oltre un determinato raggio. Notifica via e-mail – L’applicazione può essere configurata per l’invio automatico di avvisi periodici sulle attività tracciate.

– L’applicazione può essere configurata per l’invio automatico di avvisi periodici sulle attività tracciate. Registrazione delle chiamate – Le funzioni di monitoraggio delle chiamate del software possono essere configurate per attivarsi automaticamente durante le chat e le conversazioni.

– Le funzioni di monitoraggio delle chiamate del software possono essere configurate per attivarsi automaticamente durante le chat e le conversazioni. Pianificazioni dell’orario dello schermo – Pianificazioni configurate in remoto per il monitoraggio durante finestre temporali specifiche.

– Pianificazioni configurate in remoto per il monitoraggio durante finestre temporali specifiche. Registrazione dei tasti per tenere traccia di tutti i tasti premuti sul dispositivo monitorato.

per tenere traccia di tutti i tasti premuti sul dispositivo monitorato. Monitoraggio degli appunti per tenere traccia dell’attività degli appunti sul dispositivo monitorato.

per tenere traccia dell’attività degli appunti sul dispositivo monitorato. Monitoraggio dell’utilizzo delle app installate per individuare i modelli di utilizzo correlati

Prezzi:

1 PC – 29,99 dollari/mese

pcTattletale

Lo strumento consente il monitoraggio delle attività dei propri figli o dipendenti da remoto. Il software ha un’interfaccia utente semplice e user-friendly, in modo da ridurre al minimo ogni potenziale disagio per gli utenti. Inoltre, consente agli utenti di registrare ogni attività del dispositivo monitorato, comprese le seguenti:

Analisi dei social media e delle chat di messaggistica istantanea, analisi del profilo, recupero dei messaggi cancellati, registrazione dello schermo, ecc.

istantanea, analisi del profilo, recupero dei messaggi cancellati, registrazione dello schermo, ecc. Monitoraggio dell’attività lavorativa dei dipendenti, per migliorare la produttività ed evitare gli sprechi di tempo

dei dipendenti, per migliorare la produttività ed evitare gli sprechi di tempo Geo-fencing per monitorare quando l’utente monitorato esce o entra in un’area specifica (ideale per il monitoraggio dei genitori)

per monitorare quando l’utente monitorato esce o entra in un’area specifica (ideale per il monitoraggio dei genitori) Monitoraggio delle informazioni aziendali per prevenire attività sospette sul posto di lavoro

pcTattletale fa esattamente quello che dice sulla scatola: è un ottimo strumento per monitorare dipendenti, figli, coniugi traditori e altro ancora.

Prezzi:

3 PC – $99/anno

Hoverwatch

Come suggerisce il nome, Hoverwatch consente agli utenti di tenere traccia delle attività del dispositivo monitorato con un semplice clic del mouse. Inoltre, il software include le seguenti caratteristiche uniche:

Acquisizione automatica della fotocamera anteriore tramite tracker delle chiamate e degli SMS ogni volta che l’utente apre l’app fotocamera

tramite tracker delle chiamate e degli SMS ogni volta che l’utente apre l’app fotocamera Avviso di sostituzione della scheda SIM per cogliere in flagrante gli utenti sospetti

per cogliere in flagrante gli utenti sospetti Registrazione delle chiamate e dell’audio per conservare una registrazione delle conversazioni sul dispositivo monitorato

per conservare una registrazione delle conversazioni sul dispositivo monitorato Analisi dei calendari, galleria, cronologia di navigazione e monitoraggio dell’utilizzo delle applicazioni

di navigazione e monitoraggio dell’utilizzo delle applicazioni Monitoraggio Snapchat per garantire che ai bambini non vengano inviati snap non richiesti

Questo strumento è diventato molto popolare tra i genitori, a testimonianza della validità delle sue caratteristiche uniche.

Prezzi:

1 PC – 24,95 dollari/mese

3 PC – $9,99/mese/dispositivo

25 PC – $6,00/mese/dispositivo

Migliori software per monitoraggio delle attività utenti

Tutti questi strumenti di monitoraggio dell’attività dell’utente in tempo reale sono stati specificamente progettati per raccogliere informazioni in modalità stealth e quindi non sono visibili sul dispositivo in cui vengono installati. Ovviamente questo può comportare a gravi violazioni della privacy. Assicuratevi di ottenere il consenso di vostro figlio prima di installare uno strumento di monitoraggio sul suo telefono. Se avete dubbi o domande sul monitoraggio dell’attività degli utenti, sentitevi liberi di esprimerli nella sezione commenti qui sotto. Buon monitoraggio!