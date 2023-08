MOCPoGo: il miglior GPS Spoofer per Pokémon GO su Android e iOS?

Oggi vi parliamo di MOCPoGo , uno dei migliori GPS Spoofer per Pokémon GO. Queste app servono a variare in modo artificiale la posizione del telefono per simulare uno spostamento

Nel mondo sempre più connesso tramite dispositivi intelligenti, il GPS (Global Positioning System) sui nostri smartphone è diventato una delle tecnologie più utilizzate e indispensabili. Da fornire indicazioni stradali a scoprire nuovi ristoranti, il GPS ha trasformato la nostra vita quotidiana. Tuttavia, questa stessa tecnologia è stata oggetto di un controverso fenomeno noto come “GPS spoofing”, che coinvolge la manipolazione delle informazioni di posizione per fini diversi da quelli originalmente previsti.

Il GPS spoofing, in particolare, ha suscitato notevole interesse nell’ambito dei giochi mobili, Pokémon GO in primo piano. Questo fenomeno è emerso quando alcuni giocatori hanno iniziato a cercare metodi per manipolare la loro posizione nel gioco, consentendo loro di “teletrasportarsi” virtualmente in luoghi diversi, senza muoversi fisicamente. Questo comportamento solleva interrogativi etici e di gioco leale, poiché va contro lo spirito del gioco stesso. Tuttavia non è sempre possibile per tutti viaggiare in diversi parti del mondo per catturare e far crescere i propri Pokèmon. Ecco perché delle applicazioni come MOCPoGo note anche come GPS spoofer possono esserci molto utile in questo gioco.

MOCPoGo: un GPS Spoofer ottimo per Pokèmon GO

MocPOGO è un’applicazione versatile che offre varie funzionalità per modificare la posizione GPS su dispositivi iOS e Android. Questo strumento è stato creato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai giocatori appassionati ai professionisti che richiedono precisione nei loro servizi basati sulla posizione. Vediamo le caratteristiche chiave di MocPOGO:

Cambio GPS su iOS/Android: Modifica la tua posizione GPS su dispositivi iOS e Android per una varietà di scopi, dall’esplorazione virtuale alla correzione di problemi di localizzazione. Simulazione del Movimento GPS: Simula il movimento GPS lungo percorsi personalizzati o utilizza un joystick virtuale per un controllo preciso della tua posizione. Compatibilità con Giochi e App: Funziona in modo impeccabile con giochi basati sulla posizione come Pokémon Go, app di social media come Tinder e Bumble e servizi di localizzazione come Life360. Gestione su Dispositivi Multipli: Cambia la posizione GPS su più dispositivi contemporaneamente, offrendo un controllo completo su diverse piattaforme. Registro delle Posizioni: Salva i tuoi luoghi preferiti e i percorsi più utilizzati per semplificare il cambio della posizione. Connessione WiFi: Supporta una connessione WiFi senza fili per una connettività stabile e veloce durante l’uso. Piattaforme Supportate: Disponibile per Windows 11/10/8/7, MacOS 10.12 o versioni successive, Android e iOS tramite app dedicate.

Tutte queste caratteristiche rendono MOCPoGo uno dei migliori GPS Spoofer disponibili attualmente. Ma vediamo come utilizzarlo su una della applicazioni più diffuse basate sul GPS ovvero Pokèmon GO.

Come sfruttare il GPS Spoofing su Pokèmon GO

Dopo aver scaricato e installato MOCPoGo, possiamo facilmente utilizzarlo come Pokèmon GO Spoofer. Dobbiamo connettere lo smartphone al PC tramite USB o Wi-Fi, per farlo potrebbe essere necessario attivare la modalità sviluppatore. Ora saremo in grado di “teletrasportare” il nostro dispositivo. Basterà cercare la posizione desiderata sulla mappa del mondo o cercare un indirizzo specifico ed il gioco è fatto. Possiamo anche definire un percorso utilizzando più punti che poi viene interpolato in modo automatico alla velocità desiderata per simulare una camminata.

Ma dobbiamo pur sempre rispettare degli accorgimenti per evitare di essere bannati dal gioco:

Bisogna modificare prima la posizione con MOCPoGo, assicurarsi che la posizione sia stata modificata correttamente e quindi aprire il gioco Pokémon GO per evitare che venga rilevata rilevato il cambio repentino di posizione

con MOCPoGo, assicurarsi che la posizione sia stata modificata correttamente e quindi aprire il gioco Pokémon GO per evitare che venga rilevata rilevato il cambio repentino di posizione Non saltare per lunghe distanze mentre si gioca a Pokémon.

MOCPoGo fornisce un promemoria del tempo di cooldown per evitare il rischio di essere bannati. MOCPoGo può personalizzare la velocità di camminata, da 3,6km/h a 100km/h, per impostare una velocità reale e naturale. Inoltre, MOCPoGo può simulare la camminata reale, scegliendo l’opzione Modalità realistica, in modo che la velocità di camminata non sia una velocità costante fissa ma una velocità variabile naturale. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!