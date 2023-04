Migrazione sistema operativo Windows da HDD a SSD: come fare

In questo articolo vedremo come fare la migrazione di un sistema operativo Windows da HDD ad SSD. Vi spiegheremo passo passo come fare utilizzando il software 4DDiG Partition Manager

Se avete un vecchio PC, la migrazione del sistema operativo da HDD ad SSD potrebbe davvero cambiarvi la vita. Gli SSD sono molto più veloci dei dischi rigidi tradizionali, il che significa che avrai prestazioni migliorate su ogni fronte, dal sistema operativo alla singole applicazioni. Inoltre sono più affidabili perché non hanno parti mobili come i dischi rigidi tradizionali, il che significa che sono più affidabili e meno soggetti a danni se cadono o vengono maneggiati bruscamente. Quindi per i laptop sono molto più adatti. Per motivi simili consumano meno energia e quindi la bolletta ringrazia.

Oltre che migrare da HDD ad SSD, potrebbe anche essere utile migrare da un SSD di vecchia generazione ad uno di nuova generazione NVMe perché molto più veloci e capienti. Ma quindi vediamo subito come fare utilizzando 4DDiG Partition Manager.

Migrazione sistema operativo Windows da HDD a SSD usando 4DDiG Partition Manager

Ora vi spiegheremo passo passo come fare a copiare l’intero sistema operativo in un nuovo disco, senza necessità di reinstallarlo da zero e mantenendo tutti i vostri file e le applicazioni. Sarà come clonare il vostro vecchio PC nel nuovo disco fisso. Vediamo la guida:

Prima di tutto dovere aver scaricato e installato 4DDiG Partition Manager sul computer. Ora potete collegare la nuova unità. Potete utilizzare un case USB per SSD. Quindi avviate l’applicazione, selezionate “Migrare il sistema operativo” nel pannello di navigazione di sinistra e fare clic su “Inizio” per procedere.

Dopo aver selezionato il disco di origine, selezionare anche il disco di destinazione su cui si desidera eseguire la migrazione. Fate molta attenzione in questa fase o rischiare di perdere i vostri dati. Se possibile eseguite un backup prima di effettuare la clonazione. Verranno visualizzati diversi messaggi di avviso; dopo averli letti, fai clic su “Sicuro”. Per iniziare il processo di migrazione del sistema, cliccare su “Inizio”.

Apparirà una finestra pop-up che vi informa che durante la migrazione del sistema, le partizioni e i file sul disco di destinazione verranno sovrascritti. Per procedere al passaggio successivo, fare clic su “Sicuro” e quindi su “Avvia” per avviare la migrazione del sistema.

4DDiG Partition Manager avvierà la migrazione del sistema. Ora dovrete solo portare un po’ di pazienza. Potrete comunque consultare l’avanzamento del processo dalla finestra dell’applicazione.

Conclusioni

Semplice no? Con 4DDiG Partition Manager si può in pochi click migrare il sistema operativo Windows da HDD a SSD o da un vecchio SSD ad uno più moderno e prestante, senza perdere alcun dato o dover re-installare le proprie applicazioni. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!