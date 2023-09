In questo articolo vi spiegheremo come scaricare video Instagram sul PC in modo da poterli conservare e vedere offline in ogni momento senza necessità di connettervi ad Internet

Nonostante l’aspra concorrenza di TikTok e altri social, Instagram ormai da vari anni è il re dei social network. Ogni giorno milioni di video finiscono nei profili degli utenti, una quantità mostruosa di materiale. Alle volte qualcuno di noi sentirebbe il bisogno di scaricare questi video. Magari per rivederli senza doverli andare a cercare, magari per mostrarli a qualcuno che non possiede un profilo, magari per poterli vedere quando non abbiamo accesso alla connessione internet, come quando di viaggia.

Se ricadete in uno di questi casi, siete nel posto giusto. Vi spieghiamo noi come scaricare video da Instagram sul PC! Purtroppo l’applicazione per smartphone e la web app non supportano questa funzionalità, quindi bisogna affidarsi a software di terze parti come SurFast Video Downloader.

Come scaricare video da Instagram sul PC con SurFast Video Downloader

Questo software permette di scaricare facilmente video dal noto social network tutti i video che più ci piacciono. I video possono essere scaricati in formato MP4 o WebM e a varie risoluzioni, da 720p fino a 8K se disponibile. C’è anche la possibilità di scaricare i video in diretta. La cosa interessante è che si può anche scaricare il file e convertirlo direttamente in MP3 per poterlo convertire in un file audio. Questa cosa è molto utile se magari vogliamo ascolta un video direttamente in macchina senza però consumare i dati mobili.

Come funziona

Vediamo come fare in pratica. Utilizzare SurFast Video Donwloader è molto semplice. L’interfaccia grafica è intuitiva. Basta cercare il video che ci interessa su Instagram e copiarne il link. Poi possiamo incollarlo nella finestra del software. Non ci resta che settare le impostazioni che riteniamo più opportune come la risoluzione, il formato di output, cartella di destinazione e altre impostazioni avanzate. Ora possiamo avviare il download e aspettiamo qualche secondo perché questo termini. Fatto! Possiamo andare nella cartella di destinazione e vedere il video offline. Se desiderate scaricare solo l’audio, basterà scegliere il tab dedicato all’inizio del processo. Facile no?



La versione gratuita di SurFast Video Downloader permette di scaricare fino a 5 video da Instagram e al massimo 3 download in parallelo. La massima risoluzione consentita è 720p. La versione completa invece consente di rimuovere tutte restrizioni. Il costo è inferiore a 50 dollari per una licenza life-time. Non troppo dispendioso, tenendo conto che si possono scaricare video da tanti altri siti come YouTube, TikTok, ecc… Dalla sezione software è tutto!