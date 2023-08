Come convertire Word in PDF Doc nel 2023?

Creare un PDF non sembra un processo facile ma non preoccuparti, puoi convertire facilmente e rapidamente i tuoi documenti Word in file PDF. Scopriamo come!

Il formato PDF (Portable Document Format) è diventato uno dei formati di file più comunemente utilizzati perché è facilmente accessibile su quasi tutti i dispositivi intelligenti. Ha reso facile la condivisione dei documenti. Il formato PDF è compatibile con tutte le piattaforme. Ecco perché il formato PDF è ampiamente utilizzato negli uffici e negli istituti.

Creare un PDF non sembra un processo facile ma non preoccuparti, puoi convertire facilmente e rapidamente i tuoi documenti Word in file PDF. Per questo, puoi visitare itspdf.com e ottenere l’aiuto di un convertitore online Word to PDF per esportare gratuitamente file MS Word come documenti PDF. Questo convertitore è gratuito e consente agli utenti di eseguire innumerevoli conversioni in modo accurato.

Dai un’occhiata ai seguenti semplici modi per convertire file Word in PDF.

Utilizzando Microsoft Word

Questo è uno dei modi più semplici per trasformare Word in PDF.

Segui i passaggi elencati di seguito:

Apri MS Word, fai clic su file e scegli Apri e seleziona il file per aprirlo.

Successivamente fai clic sui file e scegli l’opzione “salva con nome”.

Ora seleziona “Scarica come PDF”.

Scegli il percorso di download e fai clic sul pulsante Salva con nome e questo è tutto.

Pro:

Totalmente gratuito.

Facile da usare.

Itspdf.com

Questo è un sito Web che offre una vasta gamma di convertitori, incluso un convertitore Word to PDF. Questo strumento è progettato esclusivamente per soddisfare la necessità di conversioni e aiuta gli utenti a trasformare Word in PDF in un batter d’occhio. Questo efficiente convertitore converte i file caricati e mantiene intatto il formato.

Diamo un’occhiata ai passaggi elencati di seguito per utilizzare correttamente questo convertitore:

Prima di tutto, carica, trascina/rilascia o incolla il file Word nella casella degli strumenti del convertitore.

Una volta completato il processo di caricamento, fare clic sul pulsante “converti”.

Dopo aver completato la conversione, ottieni il file in formato PDF facendo clic sul pulsante “download”.

Pro:

Interfaccia facile da usare.

Conversione veloce e sicura.

Nessuna commissione o costo nascosto.

Theonlineconverter.com

Se non desideri installare software o programmi aggiuntivi sul tuo PC, ottieni l’assistenza di questo sito Web. Questo sito Web contiene diversi convertitori straordinari, nonché un convertitore Word to PDF per la comodità degli utenti.

Vediamo i seguenti semplici passaggi per effettuare la conversione tramite questo convertitore:

Apri il browser e cerca il convertitore di file Word online.

Ora aggiungi il file Word nella casella degli strumenti del convertitore e premi il pulsante “converti” e il tuo file verrà convertito in un paio di secondi.

Fai clic sul pulsante “download” per esportare il file nel tuo sistema.

Pro:

Ad alta velocità.

Gratuito e consente conversioni illimitate.

Per utilizzare il convertitore non è richiesta alcuna registrazione o iscrizione.

SmallPDF.com

Questo è un altro buon convertitore Word to PDF che consente all’utente di trasformare Word in PDF in un paio di clic. La sua interfaccia facile da usare consente agli utenti di comprendere facilmente i passaggi che devono eseguire per eseguire la conversione.

Vediamo i seguenti semplici passaggi:

Choose, drag/drop the doc file into the toolbox.

Once the uploading is completed, press the “convert” button and wait a few seconds until the completion of the conversion.

Now press the “download” button to get your converted files.

Pro:

Interfaccia semplice.

Nessun costo di conversione.

In conclusione

Al momento, convertire il file Word in PDF non è un grosso problema perché ci sono molti modi che è possibile utilizzare per realizzare la conversione. Ma uno dei modi più accurati e rapidi per farlo è l’uso di un convertitore online Word to PDF. Un convertitore online non solo semplifica il lavoro ma mantiene anche la struttura del contenuto.