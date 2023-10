Come avere Microsoft 365 gratis | Ottobre 2023

Come avere Microsoft 365 gratis: i tuoi strumenti di produttività senza costi elevati in modo da poter risparmiare

Microsoft 365 è un pacchetto di produttività che comprende una vasta gamma di applicazioni e servizi essenziali, tra cui Word, Excel, PowerPoint e OneDrive. Tuttavia, spesso richiede un abbonamento a pagamento per accedere a tutte le funzionalità.

In questo articolo, esploreremo le opzioni disponibili per ottenere Microsoft 365 gratuitamente o a tariffe ridotte. Scopri come puoi sfruttare al massimo queste potenti applicazioni senza dover spendere cifre considerevoli.

Microsoft 365 Education: l’opzione per studenti e personale accademico

Microsoft 365 Education è un’opzione speciale riservata a studenti e al personale delle istituzioni accademiche.

Questo pacchetto include le stesse applicazioni di Office 365, consentendo loro di svolgere il lavoro scolastico e universitario in modo efficiente.

Verifica se la tua scuola o università partecipa a questo programma e seguine le istruzioni per registrarti e ottenere l’accesso gratuito.

Microsoft 365 per uso domestico (versione di prova)

Se desideri utilizzare Microsoft 365 per uso domestico, puoi sfruttare la versione di prova gratuita. Questo periodo di prova dura un mese e ti consente di accedere a tutte le applicazioni e i servizi inclusi.

È un’opportunità eccellente per valutare se Microsoft 365 soddisfa le tue esigenze prima di impegnarti in un abbonamento a pagamento.

Offerte con nuovi dispositivi: Microsoft 365 incluso

L’acquisto di un nuovo dispositivo, come un laptop o un tablet, potrebbe offrirti un abbonamento gratuito a Microsoft 365 per un periodo limitato.

Queste offerte promozionali sono spesso offerte da produttori di dispositivi o rivenditori. Prima di acquistare un nuovo dispositivo, verifica se è inclusa un’offerta di Microsoft 365.

Offerte promozionali o codici voucher

Microsoft e i suoi partner eseguono spesso promozioni speciali che consentono di ottenere accesso gratuito o sconti significativi su Microsoft 365.

Cerca online o visita il sito web di Microsoft per scoprire le offerte promozionali attive o codici voucher che potresti utilizzare.

Microsoft 365 Business (versione di prova)

Se sei un professionista o possiedi una piccola impresa, puoi valutare le funzionalità di Microsoft 365 Business sfruttando la versione di prova gratuita.

Questo ti consentirà di esplorare come Microsoft 365 potrebbe beneficiare la tua attività prima di impegnarti in un abbonamento.

Ricorda che le opportunità per ottenere Microsoft 365 gratuitamente possono variare nel tempo e in base alla regione geografica.

Assicurati di verificare le informazioni più aggiornate sul sito web di Microsoft o di contattare il servizio clienti per scoprire le offerte attualmente disponibili. Con queste opzioni, puoi sfruttare appieno le potenzialità di Microsoft 365 senza dover sostenere costi elevati.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit.

Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Microsoft 365 Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Buon divertimento!

Per questa guida su come avere Microsoft 365 gratis è tutto.

