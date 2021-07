Tokyo 2020: Federica Pellegrini e la scienza dei record

Federica Pellegrini conclude la sua carriera a Tokyo 2020: scopriamo in che modo la scienza abbia influenzato i suoi record.

Dopo Euro 2020, una nuova competizione sportiva è già iniziata: stiamo parlando delle Olimpiadi. Posticipate di un anno a causa della pandemia, l’edizione Tokyo 2020 non è iniziata benissimo per il team italiano. A seguito dell’oro di Dell’Aquila nel Taekwondo, pesanti sono stati la squalifica di Pilato e il bronzo mancato all’ultimo da Bertocchi-Pellacani nei tuffi sincronizzati da 3 metri. Grandi speranze, invece, sono riposte nelle vasche d’addio di Federica Pellegrini, primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri in stile libero. Il record dell’atleta, ormai alla sua quinta e ultima olimpiade, ha dell’incredibile. E’ riuscita, a 28 anni, a coprire una distanza di 200 metri in stile libero in soli 1 minuto, 52 secondi e 98 centesimi, sbaragliando le giovanissime avversarie. Trascurando eventuali accelerazioni e decelerazioni, la velocità mantenuta dall’atleta si può approssimare a 6,47 km/h. In meno di mezz’ora di stile libero, la Divina riuscirebbe ad oltrepassare lo stretto di Messina: comodo, no?

La nuotatrice veneziana incarna la perfetta combinazione di talento, fisicità e spirito di sacrificio. I suoi record, tuttavia, sono anche frutto di una tecnica perfetta. Attraverso l’esecuzione dei fondamentali del nuoto, infatti, è importante sfruttare a proprio vantaggio le leggi della fisica, onde evitare indesiderati rallentamenti.

In occasione delle prime vasche di Federica Pellegrini a Tokyo 2020 analizziamo, con occhio scientifico, quali sono i fattori principali che influenzano la performance di un nuotatore in corsia.

E’ una questione di superfici!

L’obiettivo principale di un’atleta è quello di aumentare, al massimo delle proprie capacità, la velocità di esecuzione. Per migliorare quest’aspetto, occorre cercare di limitare in primis la resistenza al moto fornita dal mezzo in cui viene effettuato il movimento. In poche parole, si deve diminuire l’attrito. Tale forza compare tra le superfici a contatto, in questo caso il pelo libero dell’acqua e il corpo del nuotatore. Non dimentichiamo che questo è in parte coperto da un costume e in parte no. Per migliorare l’attrito del mezzo con l’indumento, è necessario scegliere un materiale che favorisca la galleggiabilità e che soprattutto sia quanto più “liscio” e idrorepellente possibile.

Quest’aspetto è davvero fondamentale e quanto accaduto nel biennio 2008-2009 ne è la prova. In quegli anni, infatti, una nota casa produttrice di costumi sportivi ha brevettato e diffuso dei pezzi con inserti in poliuretano, nati da studi di natura fluidodinamica. Si iniziò, infatti, a scoprire l’importanza di aspetti quali l’assenza delle cuciture e la postura assunta dall’atleta grazie ai sostegni plastici. Tali indumenti miglioravano sensibilmente i tempi di nuotata e la loro diffusione comportò una reazione a catena di record sconfitti. Passati alla storia con il nome di “doping tecnologico”, questi costumi sono stati successivamente banditi dalla FINA e quindi non saranno indossati nel corso delle gare di Tokyo 2020.

Importante è anche la riduzione dell’attrito tra la pelle nuda dell’atleta e l’acqua. Assicurare ciò è molto semplice: basta una corretta depilazione e cura delle zone a contatto.

La forza di propulsione: il segreto per vincere a Tokyo 2020

Per assicurare un’elevata velocità non basta soltanto scegliere con cura le caratteristiche macroscopiche delle superfici a contatto.

Un nuotatore in movimento, dal punto di vista idrodinamico, risente di un gran numero di forze dovute alla presenza dell’acqua. Alcune si oppongono al movimento offrendo “resistenza” al moto (come ad esempio l’attrito superficiale e quello frontale). Altre, per il terzo principio della dinamica, costituiscono la forza di propulsione dell’atleta (reazione), cioè quella che lo fa muovere. L’accelerazione dipende dalla differenza tra queste due categorie di forze e dalla quantità di acqua spostata durante il moto. Affinché il nuotatore proceda a velocità costante, la propulsione deve eguagliare la resistenza. In poche parole, le due forze devono essere uguali in modulo e direzione, ma opposte in verso.

La reazione, tuttavia, può essere scomposta in due componenti. Nella direzione parallela allo spostamento dell’atleta, essa coincide con la forza di drag. Nella direzione perpendicolare, invece, dipende dalla portanza, a sua volta definita dall’equazione di Bernoulli. Quest’ultima collega la spinta propulsiva alla differenza di pressione che intercorre tra palmo e dorso della mano nella bracciata.

Alla forza di propulsione si deve aggiungere anche il contributo dato dai muscoli del nuotatore, il quale deve essere minimizzato sfruttando la posizione del corpo. Così facendo, a parità di velocità, l’atleta farà meno sforzo.

Dopo questo breve e semplice ripasso di fluidodinamica, non si può che augurare a Federica Pellegrini un’uscita di scena all’altezza della sua brillante carriera. Tokyo 2020 è, infatti, l’ultima occasione per alzare l’asticella del suo record. Fede, che la forza di propulsione sia con te!