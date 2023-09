Scienza della Nutrizione: l’idratazione nello sport

Oggi vi proponiamo una riflessione sulla scienza della nutrizione e sul suo ruolo fondamentale nella vita degli sportivi, agonisti e non

Praticare lo sport è consigliato da tutti. Ognuno per le proprie possibilità e tempistiche può fare movimento: camminare, correre, nuotare, praticare uno sport in particolare per stare bene a livello fisico ma anche mentale. Non sono inusuali le scene in ogni momento della giornata, addirittura nelle pause pranzo del lavoro, in cui si vedono giovani e meno giovani alle prese con pratiche sportive. Tuttavia, bisognerà alimentare l’organismo con la giusta dose di liquidi per evitare la disidratazione.

Fondamentale la figura del nutrizionista

In tutto questo negli ultimi anni si fa largo anche nello sport la figura del nutrizionista. Conoscenza, studio e tanta esperienza per permettere alla persona di perdere peso, stare bene e vivere una vita tranquilla. Il lavoro del nutrizionista si fa largo proprio nelle pratiche sportive dove di certo l’alimentazione gioca un ruolo importante. Sarà molto importante anche l’idratazione: l’acqua lo sappiamo bene si rivela essenziale per il nostro organismo. Senza di essa non possiamo vivere. Quando ci si muove, si corre, si gioca, si nuota bisognerà anche aggiungere la gusta dose di liquidi, magari acqua di massima purezza, per riequilibrare tutti quelli che stiamo perdendo in quel particolare momento.

Acqua da assumere secondo la scienza della nutrizione

Ecco che allora la scienza della nutrizione appare come indispensabile per le nostre attività. Non bisognerà correre il rischio di essere disidratati, cioè avere una carenza di liquidi nel nostro organismo. Ogni persona dovrà sapere la giusta quantità di acqua da assumere ogni giorno, per lo sportivo bisognerà fare ancora più attenzione: come detto nelle attività perderà molto liquidi.

Quali cibi sono maggiormente ricchi di acqua?

Il nutrizionista vi aiuterà a calibrare un’alimentazione giusta per le vostre attività di sport. Ovviamente ci sarà la presenza ci cibi ricchi di acqua in modo da mantenere il fisico sempre idratato. Ma quali in particolare? L’elenco non può che prevedere la frutta, gli ortaggi e la verdura, formati dall’80% da acqua. Nello specifico si possono elencare:

Il cetriolo , l’ortaggio con il contenuto maggiore di acqua pari al 96,5%, ottimo con affettato e insalata ma anche con yogurt magro, menta e cubetti di ghiaccio per fare una zuppa.

, l’ortaggio con il contenuto maggiore di acqua pari al 96,5%, ottimo con affettato e insalata ma anche con yogurt magro, menta e cubetti di ghiaccio per fare una zuppa. I ravanelli che possono arricchire le insalate e sono caratterizzati dagli antiossidanti con la presenza di catechina.

che possono arricchire le insalate e sono caratterizzati dagli antiossidanti con la presenza di catechina. Non possono mancare i pomodori , idratano con il loro 94,7% di acqua, famosi anche per la loro funzione diuretica insieme al potassio. Sono utili contro la formazione della cellulite.

, idratano con il loro 94,7% di acqua, famosi anche per la loro funzione diuretica insieme al potassio. Sono utili contro la formazione della cellulite. Se si pensa alla lattuga si pensa al suo potere rinfrescante, idratante. Buona e salutare, contiene il 95,6% di acqua ed è ottima in tutte le stagioni.

si pensa al suo potere rinfrescante, idratante. Buona e salutare, contiene il 95,6% di acqua ed è ottima in tutte le stagioni. Infine, il cocomero, forse il più classico dei dissetanti. È ricco di licopene, l’antiossidante che protegge la pelle dai raggi solari e anche dall’invecchiamento.

Fare sport nella maniera migliore secondo la scienza della nutrizione

Fare sport è bello, rilassante, tuttavia bisognerà preparare il nostro fisico con la giusta idratazione a seconda di quelle che sono le nostre potenzialità anche per prevenire lesioni. Siete sportivi? Amate fare attività? Rivolgetevi ad un nutrizionista di fiducia. Ne guadagneranno il corpo e la mente. Dalla sezione scienze è tutto, continuate a seguirci!